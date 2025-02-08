السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية

جامعة القاهرة، فيتو
جامعة القاهرة، فيتو
ads

ينطلق اليوم السبت الفصل الدراسى الثانى بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، والمعاهد العليا، للعام الجامعى 2024/ 2025.

وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهى الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وانتهت الجامعات من كافة أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام الدراسى الجارى، والتأكد من توافر وجاهزية مُعدات الأمان والسلامة المهنية بكافة المبانى والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة كافة منتسبى المجتمع الأكاديمى، وذلك فى إطار استعداد الجامعات لبدء الدراسة بالفصل الدراسى الثاني.

جامعة عين شمس تستقبل ما يقرب من ٢٠٠ ألف طالب وطالبة

تستعد جامعة عين شمس لاستقبال ما يقرب من ٢٠٠ ألف طالب وطالبة بمرحلة البكالوريوس والليسانس بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2024-2025 طبقًا للخطة الزمنية المقررة، وفي إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية د محمد ضياء زين العابدين  رئيس الجامعة. 

 


جامعة عين شمس  تستعد لاستقبال أكثر من ٢٠٠ ألف طالب خلال الفصل الدراسي الثاني 

وكانت الجامعة قد قامت بحزمة من الإجراءات والاستعدادات المكثفة، وذلك بهدف تقديم بيئة تعليمية متميزة تساهم في تحسين تجربة الطلاب الأكاديمية، وذلك من خلال قطاع التعليم والطلاب حيث تم إعلان الكليات للجداول الدراسية للفصل الدراسي الثانى وإخطار الطلاب بها من خلال الموقع الرسمى للكليات وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للمستويات الدراسية المختلفة، والانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

 

رفع محتوى المقررات الدراسية للكتاب الجامعي الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني

كما انتهت إدارة تطوير التعليم من رفع محتوى المقررات الدراسية للكتاب الجامعى الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني (محاضرات، تجارب معامل افتراضية، شرائح ميكروسكوب افتراضي) وكذا تسجيل الطلاب على مقررات الفصل الدراسي الثاني على منصة الجامعة ASU2LEARN واستكمال إدراج الأسئلة على بنوك الأسئلة الخاصة بالكليات وكذا استكمال الخطة التدريبية لأعضاء هيئة التدريس على بنوك الأسئلة ومنصات التعلم الإلكتروني.

كذلك تم الانتهاء من أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والتأكد من كفاءتها الإنشائية

ووجه محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة عمداء الكليات والوكلاء بضرورة التواصل المستمر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإدارة، لحل أي مشاكل أو صعوبات قد تواجه الطلاب والعمل على تذليلها ووضع حلول فورية لأي مشكلة، وضمان انتظام سير العملية التعليمية.

كما أكد على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية لجميع منسوبي الجامعة، وإتمام عملية التأمين الشامل لكافة المنشآت، والتأكد من تفعيل منظومة كاميرات المراقبة، ووضع اللوحات الإرشادية وتنظيم الدخول.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحث العلمي التعليم العالي التعليم والطلاب الدراسة بالجامعات الفصل الدراسى الثانى بالجامعات الفصل الدراسي الثاني المقررات الدراسية امتحانات الفصل الدراسي الثاني

مواد متعلقة

أخبار مصر اليوم، موعد تطبيق المنحة الاستثنائية الجديدة، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا، وظائف جديدة بمترو الأنفاق والمونوريل

جامعة عين شمس تشارك في المؤتمر الإقليمي الثاني لرؤساء الجامعات الفرنكوفونية في الشرق الأوسط

وزير الطيران يختتم زيارته الرسمية بلقاء الوزير المفوض البريطاني فى لندن

رسائل وزير التعليم العالي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعات والمعاهد

ختام فعاليات جامعة الطفل بجامعة عين شمس

وزير الطيران في جولة تفقدية بمطار هيثرو الدولي لتعزيز التعاون وتحديث منظومة النقل الجوي

التعليم العالي: اكتشاف سلحفاة بحرية نافقة بشاطئ النخيل ونقلها لتحنيطها بمتحف الإسكندرية

دورة تدريبية بأسنان عين شمس عن الأزمة القلبية

ads

الأكثر قراءة

ظهور أضواء غريبة في سماء الشرقية، ونشطاء: مخلوقات فضائية (فيديو)

شبورة وأمطار وبرودة شديدة، الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

اتفحمت، الصور الأولى لـ حريق مدرسة بلقينا بالغربية قبل ساعات من بدء الدراسة

حريق هائل يلتهم محل إكسسوارات في النزهة، ووقوع إصابات

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الموز البلدي والكمثرى المستوردة بـ 135 جنيها

بسمة بوسيل تنهار من البكاء: الحب دمرني وأبويا لو مكانش عايش كنت انتحرت (فيديو)

مواعيد مباريات اليوم السبت 8 فبراير 2025، أبرزها ديربي ريال مدريد وأتليتكو

إعلام عبري: مصر غاضبة وتحذر من المساس بالملف الشائك

منوعات

المزيد

نهر بلون الدم في الأرجنتين يثير حيرة السكان (فيديو)

وفاة أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم في تركيا بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

أكثر من 100 ثعبان يحتل حديقة منزل بأستراليا

استعان بالذكاء الاصطناعي بدلا من محامٍ، محكمة تركية تعفي مواطنا من غرامة

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشتري كيلو السكر اليوم الجمعة

هتشتري كيلو الأرز النهاردة الجمعة بكام ؟

سعر النحاس بالأسواق المحلية اليوم الجمعة 7/2/2025

بكام سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع غزل المحلة.. الزمالك أمام فاركو.. مانشستر سيتي ضد ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 8 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 8 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 8 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية