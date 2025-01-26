تعليم دمياط: الصحافة المدرسية للمحافظة تحتل المراكز الأولى على مستوى الجمهورية

أكد الأستاذ "ياســـر عمــارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن مدارس محافظة دمياط حققت ثلاث مراكز متقدمة في مسابقة الصحافة المدرسية على مستوى الجمهورية، مؤكدة بذلك ريادتها في مجال الإعلام المدرسي.

مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات إدارة دمياط التعليمية المركز الأول على مستوى الجمهورية

وأثبت طلاب دمياط مرة أخرى تفوقهم وإبداعهم، حيث حصدت مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات إدارة دمياط التعليمية المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة النشرة الإخبارية المصورة.

مدرسة منية دمياط الإعدادية المشتركة المركز الثاني جمهوريًا

كما نالت مدرسة منية دمياط الإعدادية المشتركة المركز الثاني جمهوريًا في مسابقة الحديث الصحفي الإلكتروني للمرحلة الإعدادية، فيما حققت مدرسة الزرقا الابتدائية المشتركة المركز الثالث جمهوريًا في نفس المسابقة للمرحلة الابتدائية.

وأعرب وكيـل وزارة التـربية والتـعليم بدميــاط، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الكبير، مؤكدًا أن هذا الفوز المشرف يعكس مستوى الطلاب المتميز في دمياط وجهود المعلمين والإدارات المدرسية، ودور التوجيه العام للصحافة والإعلام التربوي في صقل مهارات الطلاب الإعلامية. كما وجه الشكر والتقدير للدكتور محمد الخنيني، والتوجيه العام للصحافة والإعلام التربوي، والدكتورة إيناس محمد عبد الخالق، مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية، على جهودهما المبذولة لدعم هذا الإنجاز.

مشيرًا أن هذا الإنجاز الكبير يؤكد أن مدارس دمياط تزخر بالمواهب الشابة التي تستحق كل الدعم والتشجيع، وأن الاستثمار في التعليم والإعلام المدرسي هو استثمار في مستقبل الوطن.

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