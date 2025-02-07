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رياضة

معلول يداعب أفشة: مخلص على تيشيرتاتي في الفريق (فيديو)

علي معلول، فيتو
علي معلول، فيتو

علي معلول، داعب علي معلول لاعب النادي الأهلي: زميله بالفريق محمد مجدي أفشة، خلال وجوده بقناة النادي الأهلي ببرنامج “حارس الأهلي”.

وقال معلول ضاحكا: "أن أكثر اللاعبين الذين يطلبون الحصول على تيشيرتات إضافية هم افشة وحسين الشحات.

وتابع معلول: “افشة مخلص على تيشيرتاتي في الفريق ومش بيحب يكشف حد”.

وتسيطر حالة من السعادة على عشاق النادي الأهلي بعد إعلان النجم التونسي علي معلول استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة وقيده في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويغيب علي معلول عن النادي الأهلي، منذ ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي أمام الترجي التونسي، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس ليتعافى من الإصابة لاحقًا، ويؤكد جاهزيته للعودة للمستطيل الأخضر.

وتأتي هذه الخطوة بعد الكثير من الجدل الذي دار حول استمرار اللاعب مع الفريق بسبب إصابته واحتياج الأهلي للاستفادة من المقعد الأجنبي في صفوف الفريق، ولكن عادت الأمور في النهاية إلى وضعها القديم، ورغم ما تردد عن وجود خلاف بين الإدارة والمدرب السويسري مارسيل كولر في إعادة قيد النجم التونسي علي معلول، ولكن في النهاية تم حسم الأمر وعاد معلول إلى مكانه في قائمة الفريق الأحمر.

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