4 أسباب دفعت الأهلي لقيد علي معلول.. فشل صفقة كوتيسا وإصابة يحيى عطية الله الأبرز.. وانقسام بين الجماهير بعد قيد النجم التونسي

تسيطر حالة من السعادة على عشاق النادي الأهلي بعد إعلان النجم التونسي علي معلول استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة وقيده في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويغيب علي معلول عن النادي الأهلي، منذ ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي أمام الترجي التونسي، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس ليتعافى من الإصابة لاحقًا، ويؤكد جاهزيته للعودة للمستطيل الأخضر.

وتأتي هذه الخطوة بعد الكثير من الجدل الذي دار حول استمرار اللاعب مع الفريق بسبب إصابته واحتياج الأهلي للاستفادة من المقعد الأجنبي في صفوف الفريق، ولكن عادت الأمور في النهاية إلى وضعها القديم، ورغم ما تردد عن وجود خلاف بين الإدارة والمدرب السويسري مارسيل كولر في إعادة قيد النجم التونسي علي معلول، ولكن في النهاية تم حسم الأمر وعاد معلول إلى مكانه في قائمة الفريق الأحمر.

4 أسباب وراء قيام الأهلي بقيد علي معلول

وهناك 4 أسباب أدت لقيام النادي الأهلي بقيد علي معلول من جديد في قائمة الفريق المحلية والأفريقية، نرصدها فيما يلي:

فشل صفقة السويسري ديريك كوتيسا

يعتبر فشل صفقة التعاقد مع اللاعب السويسري من أصول أنجولية، ديريك كوتيسا السبب الرئيس وراء إعادة قيد علي معلول بعد أن شغر المقعد الأجنبي في صفوف الفريق.

وبحسب تقارير إعلامية، كان الأهلي توصل إلى اتفاق مع نادي سيرفيت السويسري لضم كوتيسا، لكن اللاعب طلب زيادة في المقابل المالي المتفق عليه، بالإضافة إلى منحة تعاقد عند انضمامه في الصيف كلاعب حر؛ ما أدى إلى تعثر المفاوضات، ونتيجة لذلك، قرر الأهلي قيد علي معلول في قائمته المحلية والأفريقية.

ضغوط جماهير القلعة الحمراء لقيد معلول

أسهمت الضغوط الجماهيرية الكبيرة خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ورغبة المشجعين في استمرار علي معلول مع الفريق في اتخاذ القرار بقيده بعد لمساته المؤثرة التي صنعت الفرحة لجمهور الأهلي في كثير من المناسبات.

كذلك شعور الجماهير بحاجة الفريق إلى خبرة معلول، التي كانت دائمًا حاسمة في المراحل المهمة من البطولات الكبرى، والتي كانت عاملًا مؤثرًا في الكثير من المناسبات.

وتوج معلول مع الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خمس مرات ومثلها لكأس السوبر المصري، وأربع مرات لكأس مصر، كما فاز بدوري أبطال أفريقيا أربع مرات ومرتين لكأس السوبر الأفريقي، هذا بالإضافة لحصوله على برونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

إصابة وأداء يحيى عطية الله

دفعت إصابة اللاعب المغربي يحيى عطية الله، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، ومستواه غير الثابت إدارة النادي إلى العمل سريعًا على قيد معلول في قائمته المحلية والأفريقية.

كان عطية الله تعرض لكسر في عظمة الوجه خلال إحدى المباريات، ما أدى إلى غيابه عن المشاركة مع الفريق، هذا النقص في مركز الظهير الأيسر، بالإضافة إلى تعافي علي معلول من إصابته، جعل إدارة الأهلي تقرر قيده لتعزيز هذا المركز.

ولن يلحق على الأرجح يحيى عطية الله بالمباريات قبل شهر أبريل المقبل، وبالتالي سيكون أمامه شهران فقط قبل نهاية إعارته، ولم يتحرك الأهلي لتجديدها أو شراء عقده من ناديه في ظل عدم ظهوره بالمستوى المتوقع خاصة على الجانب الهجومي.

وسجل عطية الله هدفًا وصنع آخر خلال 16 مباراة، وهو الأمر الذي لم يقنع مسؤولي وجماهير الأهلي بصورة كبيرة، خاصة أن معلول كانت له بصمات مؤثرة في الأداء الهجومي للفريق الأحمر.

وحال ظهور معلول بصورة جيدة مع الأهلي فيما تبقى من الموسم الحالي قد يوجه الأهلي الشكر لعطية الله ويكتفي باستمرار معلول في الجبهة اليسرى مع وجود بدائل محلية مثل: كريم الدبيس، ومصطفى العش.

تكريم علي معلول بسبب مسيرته مع الأهلي

مسيرة علي معلول المميزة مع النادي الأهلي كانت عاملًا حاسمًا في قرار قيده في قائمة الفريق لتكريمه على ما حققه مع الفريق منذ انضمامه إلى الأهلي في يوليو 2016، حيث شارك معلول في 287 مباراة، سجل خلالها 51 هدفًا وصنع 83 هدفًا؛ ما يجعله أحد أكثر المدافعين تأثيرًا في تاريخ القلعة الحمراء.

خلال فترة وجوده مع الأهلي، حقق معلول 16 لقبًا، كما حمل اللاعب التونسي شارة قيادة الأهلي في واقعة نادرة للاعب أجنبي يحصل على الشارة.

هذه الإنجازات والأرقام المميزة جعلت إدارة النادي والجماهير تتمسك باستمراره، خاصة بعد تعافيه من الإصابة، للاستفادة من خبرته ومهاراته في المرحلة المقبلة.

انقسام بين جماهير الأهلي بعد قيد علي معلول

بينما سيطرت حالة من الانقسام بين جماهير النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومُعارض لقرار قيد علي معلول في قائمة الفريق المحلة والأفريقية.

فهناك فئة من الجماهير سعيدة بقيد علي معلول لأكثر من سبب، وفقًا لمسيرته وعطائه مع النادي، وأيضًا أملًا في استعادة مستواه المعهود، وعدم رضا الجماهير حتى الآن على مستوى المغربي يحيى عطية الله.

بينما فئة أخرى من الجماهير هاجمت إدارة النادي الأهلي على قرار قيد معلول، ووصفته بأنه قرار عاطفي في المقام الأول، وكانوا يطلبون التعاقد مع جناح أجنبي آخر في الجبهة اليمنى، لحاجة الفريق لصفقات قوية قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، وأيضًا للمنافسة على كل الألقاب التي يشارك فيها الفريق ويخوض خلالها مباريات كثيرة جدا.

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