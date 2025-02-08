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اليوم، بدء الفصل الدراسي الثاني بجامعة الأزهر والنهاية في 29 مايو 2025

جامعة الأزهر، فيتو
جامعة الأزهر، فيتو

تبدأ كليات جامعة الأزهر اليوم السبت في استقبال الطلاب في أولى أيام الفصل الدراسي الثاني، حيث أعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، أن كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم استعدت لبدء الفصل الدراسي الثاني الذي سوف يبدأ اليوم السبت القادم الموافق 8 من فبراير الجاري 2025م.

 

الفصل الدراسي الثاني في جامعة الأزهر

وأوضح رئيس جامعة الأزهر  أنه تابع بشكل دائم ومستمر جاهزية واستعداد الكليات لبداية الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أنه تم إعلان الجداول الدراسية بمختلف الفرق الدراسية عبر صفحات جميع الكليات لافتًا أن هناك متابعة دائمة ومستمرة من خلال السادة نواب رئيس الجامعة كل في موقعه.

وأضاف رئيس الجامعة أن الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة ينتهي في 29 من مايو القادم 2025م.

من ناحية أخرى استقبلت المدن الجامعية بجامعة الأزهر الطلاب المقيمين بها بداية من اليوم الجمعة القادم الموافق 7 من فبراير الجاري.

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