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جامعة الأزهر تعلن جاهزيتها لبدء الفصل الدراسي الثاني

جامعة الأزهر، فيتو
جامعة الأزهر، فيتو

أعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم استعدت لبدء الفصل الدراسي الثاني الذي سوف يبدأ يوم السبت القادم الموافق 8 من فبراير الجاري 2025.

بدء الفصل الدراسي الثاني بجامعة الأزهر

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أنه تابع بشكل دائم ومستمر جاهزية واستعداد الكليات لبداية الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أنه تم إعلان الجداول الدراسية بمختلف الفرق الدراسية عبر صفحات جميع الكليات لافتًا إلى أن هناك متابعة دائمة ومستمرة من خلال نواب رئيس الجامعة كل في موقعه.

موعد نهاية الفصل الدراسي الثاني بجامعة الأزهر

وأضاف رئيس الجامعة أن الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة ينتهي في 29 من مايو القادم 2025م.

من ناحية أخرى، تستقبل المدن الجامعية بجامعة الأزهر الطلاب المقيمين بها بداية من يوم الجمعة القادم الموافق 7 من فبراير الجاري.

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