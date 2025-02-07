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رياضة

حمد إبراهيم يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في الدوري

الاسماعيلي
الاسماعيلي

أعلن حمد إبراهيم مدرب فريق الإسماعيلي عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي الزمالك، في اللقاء المقر أن يجمع بينهم اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الزمالك 

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقناة الناقلة

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلى فى السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والإسماعيلي فى الدوري المصري.

ترتيب الزمالك والاسماعيلي في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ14 برصيد 12 نقطة. 

ويدخل الفريقان اللقاء بحثا عن تحقيق الفوز، حيث يسعى الزمالك لاستعادة توازنه بعد خسارته الأخيرة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، بينما يأمل الإسماعيلي في الابتعاد عن مراكز الهبوط والتقدم في جدول ترتيب الدوري. 

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حمد ابراهيم الاسماعيلي الزمالك الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

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