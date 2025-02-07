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وفاة أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم في تركيا بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

وفاة أكثر من 100
وفاة أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم في تركيا، فيتو

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن أكثر من 100 شخص لقوا  حتفهم في تركيا إثر تناول مشروبات كحولية مغشوشة، وسط تحذيرات رسمية من انتشار خمور مقلدة تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة.

وفاة أكثر من 100 شخص في تركيا 

وتوفي 70 شخصًا في إسطنبول منذ 14 يناير، بينما أعلن حاكم أنقرة، فاسيب شاهين عن وفاة 33 شخصًا آخرين في العاصمة منذ بداية العام الجاري.

 وذكرت التقارير أن 230 شخصًا آخرين نقلوا إلى المستشفيات في المدينتين، من بينهم 40 في حالة حرجة، فيما لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من مكتب حاكم إسطنبول بشأن الحادثة.

يُشار إلى أن أسعار المشروبات الكحولية في تركيا شهدت ارتفاعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة نتيجة الضرائب الباهظة التي فرضها حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، ما دفع البعض إلى اللجوء لمنتجات غير قانونية، نظرًا إلى انخفاض أسعارها، رغم مخاطرها القاتلة.

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تركيا مشروبات كحولية خمور أنقرة أسطنبول حزب العدالة الضرائب أردوغان

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