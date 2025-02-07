الجمعة 07 فبراير 2025
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رياضة

بمشاركة مصطفى محمد، نانت يخسر أمام بريست بثنائية في الدوري الفرنسي

مصطفي محمد
مصطفي محمد

خسر فريق نانت من نظيره  بريست، بهدفين مقابل لاشيئ في المباراة التي جمعت بينهم، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي

وسجل هدف بريست الأول اللاعب أجورك في الدقيقة 9، وجاء الهدف الثاني عن طريق ليميلو في الدقيقة 6+90. 

وقاد مصطفي محمد تشكيل نانت الأساسي في مواجهة بريست قبل ان يغادر ملعب المباراة في الدقيقة 69. 

تشكيل نانت أمام بريست في الدوري 

وجاتء تشكيل نانت مكون من: 

حراسة المرمى: لوبيز.

خط الدفاع: ماركوس كوكو، سو، كوزا، دوجلاس أوجستو.

خط الوسط: كاستيليتو، بيدرو شيريفيلا، يوهان ليبينان.

خط الهجوم: ماتياس أبلين، مصطفى محمد، موسيس سيمون.

ترتيب نانت وبريست في الدوري الفرنسي 

وبتلك النتيجة يحتل نانت المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الفرنسي  برصيد 21 نقطة، في حين أن بريست يصبح لديه 31 نقطة في المركز السابع.

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