يحجب جزءا كبيرا من المساعدات، المكتب الإعلامي بغزة يكشف خروقات الاحتلال لاتفاق الهدنة

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، “لم يصل إلى القطاع سوى 8500 شاحنة مساعدات من أصل 12 ألفا يجب أن تدخل”.

المكتب الإعلامي بغزة يكشف خروقات الاحتلال للاتفاق

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة : "إن أقل من 3 آلاف شاحنة دخلت إلى شمال غزة من أصل 6 آلاف كان يجب أن تدخل حسب الاتفاق".

وأضاف المكتب الإعلامي:" أن 10% فقط من الخيام دخلت فعليا إلى القطاع، ولم يدخل أي بيت متنقل و15 شاحنة وقود فقط تدخل يوميا في حين ينص الاتفاق على 50".

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن وسطاء بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل قولهم إن تل أبيب لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار ولم تدخل ٦٠ ألف منزل متنقل و200 ألف خيمة إلى غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت حركة حــماس، في بيان صادر عنها، أنها ملتزمة بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.

حماس تؤكد التزامها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار



وقالت حركة حماس إن الاحتلال لا يزال يماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني خاصة ما يتعلق بالإيواء والخيام ومعدات رفع الأنقاض والوقود ومتطلبات الترميم.

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