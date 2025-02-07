ترتيب هدافي الدوري المصري، يتصدر إمام عاشور لاعب الأهلي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة ضمن الجولة الـ 12.

واستكملت اليوم الجمعة مباريات الجولة الـ 12 لمسابقة الدوري المصري بـ 4 مواجهات علي رأسها الزمالك ضد الإسماعيلي وبيراميدز ضد سموحة.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم

إمام عاشور الأهلي 7 أهداف

عمرو ناصر فاركو 6 أهداف

ناصر منسي الزمالك 6 أهداف

محمد علي بن حمودة غزل المحلة 5 أهداف

فيستون كالالا مايلي بيراميدز 5 أهداف

محمود عبد الحفيظ زلاكة سيراميكا كليوباترا 4 أهداف

جودوين أوكوارا طلائع الجيش 4 أهداف

ياو أنور البنك الأهلي 4 أهداف

مباريات الجولة الثانية عشرة للدورى المصرى

غزل المحلة 2-1 مودرن سبورت

سيراميكا 1-2 فاركو

الأهلى 2-1 بتروجت

حرس الحدود 1-0 إنبى

سموحة 0-1 بيراميدز

الزمالك 2-0 الإسماعيلى

طلائع الجيش 0-0 الجونة

الاتحاد السكندري ضد المصري البورسعيدى..4 عصرًا - السبت 8 فبراير

البنك الأهلى ضد زد إف سى..7 مساء - السبت 8 فبراير

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.





ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.



ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا هم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

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