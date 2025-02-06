ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

ترتيب هدافي الدوري المصري، يتقاسم إمام عاشور لاعب الأهلي وناصر منسي لاعب الزمالك صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم في افتتاح الجولة الـ12.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

إمام عاشور الأهلي 6 أهداف

ناصر منسي الزمالك 6 أهداف

عمرو ناصر فاركو 5 أهداف

فيستون كالالا ماييلي بيراميدز 5 أهداف

محمود عبد الحفيظ زلاكة سيراميكا كليوباترا 4 أهداف

جودوين أوكوارا طلائع الجيش 4 أهداف

محمد علي بن حمودة غزل المحلة 4 أهداف

ياو أنور البنك الأهلي 4 أهداف

صديق أويجولا بيراميدز 3 أهداف

مصطفى فتحي بيراميدز 3 أهداف

على فوزي إنبي - موردن سبورت 3 أهداف

مصطفى عبد الرؤوف زيكو زد اف سي 3 أهداف

أسامة فيصل البنك الأهلي 3 أهداف

أحمد سيد زيزو الزمالك 3 أهداف.

وتنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث مواجهات يأتي على رأسهم الأهلي ضد بتروجت.

مباريات اليوم في الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا ضد فاركو - 4 عصرًا | أون تايم سبورتس 2

غزل المحلة ضد مودرن سبورت - 4 عصرًا | أون تايم سبورتس 1

الأهلي ضد بتروجت - 7 مساء | أون تايم سبورتس

وشهدت مسابقة الدوري المصري تسجيل عدد 191 هدفا قبل إقامة الجولة الـ 12 بمشاركة 18 فريقا وإقامة 99 مباراة بواقع 9 مباريات بالجولة الواحدة.

رقم استثنائي للأهلي

ونجح النادي الأهلي في تحقيق رقم استثنائي في مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري، بعد حفاظه علي سجله خاليا من الخسارة بعد مرور الجولة الحادية عشر.

الزمالك يتفوق علي بيراميدز والأهلي

وتفوق الزمالك علي بيراميدز والأهلي قبل الجولة الـ 12 بعدما أحرز لاعبوه عدد 21 هدفا كأقوى خط هجوما بفارق هدف واحد عن بيراميدز وهدفين عن الأهلي.

رقم خاص لبيراميدز ويليه القطبين

ويعد فريق بيراميدز هو الأكثر تحقيقا للانتصارات في الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الثانية عشر بعدما حقق 7 فوز ويليه الأهلي والزمالك بعدد 6 انتصارات.

رقم سلبي لنادي غزل المحلة

ويمتلك فريق غزل المحلة رقما سلبيا في مسابقة الدوري المصري بعدما استقبلت شباكه عدد 18 هدفا كأكثر الفرق بالمسابقة ويليه فاركو بعدد 15 هدفا ثم مودرن سبورت بعدد 14 هدفا.

الاتحاد السكندري يتفوق علي جميع أندية الدوري

ويتفوق الاتحاد السكندري علي جميع أندية الدوري المصريقبل الجولة الـ12 بعدما اهتزت شباكه 6 مرات فقط كأقوي خط دفاع ويليه بيراميدز والأهلي والمصري وبتروجت وزد بعدد 7 أهداف لكل فريق.

الجونة والغزل الأكثر خسارة

ويعد فريق الجونة وغزل المحلة هما أكثر أندية الدوري المصري الممتاز تعرضا للخسارة بعدما خسر الفريق الساحلي وزعيم الفلاحين في عدد 7 مباريات من أصل 11 لقاء ويليهم إنبي ومودرن سبورت بعدد 6 لقاءات لكل منهما.

ملوك التعادلات في الدوري المصري

وشهدت مسابقة الدوري المصري الممتاز حتي الآن تحقيق أندية الأهلي وبتروجت وزد والاتحاد السكندري، عدد 5 تعادلات في مشوارهم بالمسابقة كأكثر الأندية تحقيقا للتعادل، فيما يعد الزمالك والبنك الأهلي وسموحة وغزل المحلة أقل الفرق تحقيقا للتعادل بعدد 2 مباراة فقط.

فوز وحيد لثلاث فرق

ثلاث أندية فقط وهم إنبي ومودرن سبورت والجونة حققوا الفوز في مباراة واحدة خلال مشوارهم في الدوري الممتاز هذا الموسم قبل الجولة الثانية عشر.

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