الجمعة 07 فبراير 2025
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رياضة

إمام عاشور يثير القلق في الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور

يخضع إمام عاشور لاعب الأهلي لفحوصات طبية قبل مران الأهلي اليوم من أجل الاطمئنان على حالته بعد الشكوى العضلية التي عانى منها اللاعب فى نهاية مباراة بتروجت أمس.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة غزل المحلة القادمة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 من شهر فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز

وفاز النادي الأهلي أمس الخميس على بتروجت ٢-١ ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

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