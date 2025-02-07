ختام فعاليات جامعة الطفل بجامعة عين شمس

اختتمت فعاليات جامعة الطفل في نسختيها السابعة والثامنة بجامعة عين شمس، والتي نظمت تحت رعاية حمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، جينا الفقي القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رنا رفاعي المدير التنفيذي لجامعة الطفل بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وتنسيق واشراف د. نهى الرافعي نائب مدير إدارة المنح والمشروعات بقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ومنسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس.

ختام فعاليات جامعة الطفل في نسختيها السابعة والثامنة بجامعة الطفل بالجامعة، أن الدولة تتجه نحو الاستثمار في الأطفال والشباب كركيزة أساسية لبناء المستقبل. لذلك، تم تصميم فعاليات وأنشطة جامعة الطفل لتخدم هذا التوجه الاستراتيجي، حيث لاقت الدعم الكامل من القيادات العليا، وتم تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع. وأضافت أن الأطفال المشاركين أدركوا من خلال هذه التجربة أن هناك عالمًا واسعًا من الفرص والإمكانيات في انتظارهم لاستكشافها وتطوير مهاراتهم، وتشهد المرحلتين مشاركة حوالى 150 طفل للتعرف علي العديد من التخصصات المختلفة من خلال زيارتهم لكليات الجامعة،

وأكدت د. نهى أن نجاح مشروع جامعة الطفل لم يكن عملًا فرديًا، بل جاء نتيجة جهد مؤسسي تعاوني شاركت فيه جميع قيادات وهيئات وإدارات الجامعة. وتوجهت بالشكر الجزيل إلى قيادات الجامعة والقطاعات المختلفة، وخاصة فريق إدارة المنح والمشروعات التي تقوم بكافة الأعمال الإدارية والمالية واللوجستية الخاصة بالمشروع.

واستعرضت د. نهى الأنشطة التي شارك فيها الأطفال خلال فعاليات جامعة الطفل، والتي شملت محاضرات تعريفية عن كل كلية، حيث تعرف الأطفال على مجموعة متنوعة من الموضوعات العلمية والعملية. ففي كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، تعرف الأطفال على مفهوم البصمة الكربونية وأهمية الحفاظ على المناخ، بالإضافة إلى طرق تدوير المخلفات والاستفادة منها.

كما زار الأطفال مركز الابتكار وريادة الأعمال، حيث تعلموا كيفية عمل العصف الذهني، وفنون النجاح، وأهمية العمل الجماعي ضمن فريق، وفي كلية الحاسبات والمعلومات، تم تعريف الأطفال بأساسيات البرمجة والذكاء الاصطناعي، مما أتاح لهم فرصة للتعرف على التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في الحياة العملية.

وفي كلية العلوم التي أيضا تعتبر مقر تسليم وتسلم الأطفال على مدى فترة المشروع، قام الأطفال بعمل تجارب معملية وتعلم المهارات الحسابية والرسم البياني وكيفية إجراء العمليات الحسابية المعقدة وزيارات إلى الأقسام المختلفة ك علوم الحشرات والنباتات والحيوان والرياضيات.

وقام الأطفال بزيارة إلى كلية الآثار، حيث تعرفوا على عالم الحضارات القديمة وكنوزها الأثرية. قام أساتذة الكلية بتقديم شرح مفصل عن طرق التنقيب عن الآثار، وكيفية الحفاظ على التراث الثقافي، بالإضافة إلى عرض نماذج من القطع الأثرية التي تعود إلى عصور مختلفة. مما أتاح لهم فرصة لفهم أهمية الحفاظ على التاريخ والإرث الحضاري.

ولم تقتصر الفعاليات على الجانب العلمي فقط، بل شملت أيضًا أنشطة فنية وثقافية. ففي كلية التربية النوعية، شارك الأطفال في ورش عمل فنية متنوعة، كما تم تدريبهم على الكورال السنوي الذي يعد جزءًا من حفلات ختام المشروع. وقد قدم الأطفال فقرات غنائية وموسيقية أظهرت مواهبهم الإبداعية وقدراتهم الفنية.

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