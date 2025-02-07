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جامعة عين شمس تستقبل 200 ألف طالب، غدا

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

يبدأ الفصل الدراسي الثاني بالجامعات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 وتستمر الدراسة  لمدة 16 أسبوعًا وينتهي يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025  ويتم إجراء امتحانات الفصل الدراسى الثاني خلال شهر يونيو 2025 وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

 

جامعة عين شمس تستقبل ما يقرب من ٢٠٠ ألف طالب وطالبة

تستعد جامعة عين شمس لاستقبال ما يقرب من ٢٠٠ ألف طالب وطالبة بمرحلة البكالوريوس والليسانس بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2024-2025 طبقًا للخطة الزمنية المقررة، وفي إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية د محمد ضياء زين العابدين  رئيس الجامعة. 


جامعة عين شمس  تستعد لاستقبال أكثر من ٢٠٠ ألف طالب خلال الفصل الدراسي الثاني 

وكانت الجامعة قد قامت بحزمة من الإجراءات والاستعدادات المكثفة، وذلك بهدف تقديم بيئة تعليمية متميزة تساهم في تحسين تجربة الطلاب الأكاديمية، وذلك من خلال قطاع التعليم والطلاب حيث تم إعلان الكليات للجداول الدراسية للفصل الدراسي الثانى وإخطار الطلاب بها من خلال الموقع الرسمى للكليات وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للمستويات الدراسية المختلفة، والانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

 

رفع محتوى المقررات الدراسية للكتاب الجامعي الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني

كما انتهت إدارة تطوير التعليم من رفع محتوى المقررات الدراسية للكتاب الجامعى الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني (محاضرات، تجارب معامل افتراضية، شرائح ميكروسكوب افتراضي) وكذا تسجيل الطلاب على مقررات الفصل الدراسي الثاني على منصة الجامعة ASU2LEARN واستكمال إدراج الأسئلة على بنوك الأسئلة الخاصة بالكليات وكذا استكمال الخطة التدريبية لأعضاء هيئة التدريس على بنوك الأسئلة ومنصات التعلم الإلكتروني.

كذلك تم الانتهاء من أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والتأكد من كفاءتها الإنشائية. 

 

وتم إجراء صيانات عاجلة لجميع مرافق المدن الجامعية طلبة وطالبات والفروع الخارجية بالكامل والمطاعم الملحقة بها وإدارات التغذية وجميع صالات المطاعم في جميع القطاعات والتأكيد على جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين ابتداء من يوم الجمعة ٧ فبراير وتوفير كافة الخدمات اللازمة  وتوفير خدمات الأمن والنظافة على مدار اليوم بالإضافة إلى تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية، وتشجيع مشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة.

ووجه محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة عمداء الكليات والوكلاء بضرورة التواصل المستمر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإدارة، لحل أي مشاكل أو صعوبات قد تواجه الطلاب والعمل على تذليلها ووضع حلول فورية لأي مشكلة، وضمان انتظام سير العملية التعليمية.

 

كما أكد على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية لجميع منسوبي الجامعة، وإتمام عملية التأمين الشامل لكافة المنشآت، والتأكد من تفعيل منظومة كاميرات المراقبة، ووضع اللوحات الإرشادية وتنظيم الدخول.

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