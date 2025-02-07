تحرير 168 محضر عدم إعلان عن السعر في حملة تموينية بقنا

قامت مديرية التموين، بمحافظة قنا، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ العديد من الحملات على مدار الأسبوع المنقضي لتشديد الرقابه علي الأسواق.

وأوضح وكيل وزارة التموين،حسن القط أن المديرية حررت العديد من المخالفات وكانت عباره عن ١٦٨ محضر عدم إعلان عن الأسعار،و٥ محاضر سلع مجهولة المصدر(تم ضبط ٦٦.٥ ك لحوم دواجن وضبط ٢٦٠٠ ك أسماك وضبط ٥ ك لحوم مفرومة)،و٥٣ محضر عدم الاحتفاظ بالفواتير (تم ضبط عدد ٥٩ لفة سكر ١٠٠ كجم و٦٠ لفة أرز وضبط ٥١ شيكارة دقيق فاخر وضبط ١٨ علبة سجائر وضبط ١٢ عبوة مستحضرات تجميل و٥ كجم شاى وضبط ٤ شيكارة علف)، و٤ محاضر سلع منتهية الصلاحية (تم ضبط ٩ عبوة مصنعات غذائية و٢١ عبوة حلاوة)، و٩ محاضر عدم الإعلان عن وصول مقررات تموينية،و٤ محضر تصرف وتجميع سكر وزيت تموينى (تم ضبط ٥٨٨ كجم سكر وضبط ٢٩٧ زجاجة زيت)،و ٢محضر بيع أسطوانة بوتاجاز أزيد من السعر،و ٨ محاضر عدم إعلان ومغلق بدال تمويني ومغلق مخابز، و٥ محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية،و٦محضر عدم إعطاء بون للمواطن، و٦ محاضر تجميع وتصرف في دقيق بلدي (تم ضبط ٢٦ جوال دقيق بلدي، ١٥٤٠ كجم دقيق مستودعات)،و١٥ محضرا تقرير خبز غير مطابق في المواصفات، و ١٠ محضر عدم نظافة أدوات العجن، و١٠ محاضر نقص وزن في رغيف الخبز،و١٧ محضرا عدم وجود قائمة تشغيل، و٦ محاضر عدم الإعلان عن مستودعات دقيق بلدي وتشغيل مخبز سياحى بدون ترخيص.

حملات مستمرة بقنا

وقال حسن القط إن المديرية مستمرة في شن حملاتها علي الأسواق بصفه دوريه لضبط المخالفين والقضاء علي جشع التجار وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وزير التموين وبتعليمات الدكتور محافظ قنا،وتحت إشراف حسن القط وكيل وزارة التموين بشأن تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار واحتكارهم للسلع، وضبط الأسعار علي أرض الواقع، والتأكد من مدي توافر السلع الاستراتيجية الهامة وتنفيذ استراتيجية ورؤية وزارة التموين لتحقيق الصالح العام وحماية حقوق المواطنين.

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