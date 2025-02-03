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رياضة

المقاولون 2010 يفوز خارج الديار على المصري بثنائية

المقاولون 2010
المقاولون 2010

تمكن فريق المقاولون العرب مواليد 2010 من تحقيق الفوز على فريق المصري بنتيجة 2 - 1، في مباراة قوية أقيمت على ملعب المصري ضمن منافسات دوري الجمهورية للناشئين.

 

قدم فريق المقاولون أداءً رائعًا طوال المباراة وأحرز ثنائية المقاولون اللاعب محمود محفوظ.

يقود فريق المقاولون 2010: هيثم حسين مديرا فنيا، محمد السيد مدربًا عاما، ومحمود عبد الله مدرب حراس المرمى، ومحمد صبري مخطط للأحمال، محمد سمير إداري الفريق، وعلي حسن أخصائي إصابات الملاعب، تحت إشراف الكابتن يسري عبدالغني، رئيس القطاع، والكابتن محمد عبد العزيز زيزو، مشرف فرق الشباب والناشئين. 

نظام بطولات الجمهورية ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰


ويتم تنظيم بطولات الناشئين والشباب المواليد ۲۰۱۰۰۲۰۰۹۰۲۰۰۸ دوري من دورين لكل مرحلة سنية وفي حالة انتهاء المباريات بالتعادل يتم الاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيحية والفريق الفائز يحصل على نقطة إضافية.


الترتيب العام للفرق في دوري الجمهورية 


يتم ترتيب الفرق تنازليا بناء على عدد النقاط التي حققها كل فريق، بحيث يتصدر المسابقة الفريق صاحب أعلى عدد من النقاط.


تحديد بطل المسابقة والترتيب ومراكز الصعود والهبوط


بعد نهاية المسابقة يتم ترتيب عام للفرق تنازليًا على النحو التالي:-

النادي الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

في حالة التساوي بين فريقين في النقاط يتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة بينهما لتحديد  الفريق الفائز.

في حالة تساوي أكثر من فريقين في عدد النقاط يطبق. الآتي:- بين الفرق المتساوية ( مبارياتهم معا معا وكان الدوري بـ يتم عمل. جدول فيما بينهم  لتحديد الترتيب.


 

النادي الحاصل على أكبر عدد من الفريقين أو أكثر في النقاط في حالة التساوي بين فريقين أو أكثر في النقاط يُطبق نظام فارق الأهداف في جدول ترتيب النقاط.




نظام الصعود والهبوط لدوري الجمهورية (أ)


الفريق الحائز علي المركز الأول في بطولات الجمهورية القسم الثاني (أ)  يصعد مباشره الى دوري الجمهورية للناشئين (أ) للقسم الأول موسم ٢٠٢٦/٢٠٢٥

مواليد 2005: يتم هبوط الأندية ( ٥ ) الأخيرة من بطولة الجمهورية القسم الأول الى دورى القسم الثاني (1) الموسم المقبل.


 

مواليد 2007: يتم هبوط الأندية (1) الأخيرة من بطولة الجمهورية القسم الأول الى
دوري القسم الثاني (1) الموسم القادم.

 

 

 

موالید ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰: يتم هبوط (۳) ) أندية الأخيرة من بطولات الجمهورية للشباب والناشئين إلى بطولة القسم الثاني (1) الموسم التالي.

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