دوران يتقدم للنصر، البصمة الأولى للاعب مع العالمي أمام الفيحاء بالشوط الأول (فيديو)

تقدم فريق النصر، بهدف دون رد أمام نظيره الفيحاء، بالشوط الأول في المباراة التي تقام على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024- 2025.

وجاء هدف النصر عن طريق جون دوران في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول.

هدددددف!⚽️

دوران يضع بصمته الأولى مع النصر في شباك الفيحاء ⚽️🔥



النصر 1 × 0 الفيحاء#دوري_روشن_السعودي

⁧#النصر_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/HOkXhFvxRK — SSC (@ssc_sports) February 7, 2025

تشكيل النصر أمام الفيحاء بالدوري السعودي

ترتيب النصر والفيحاء في الدوري السعودي

ويأتي الفيحاء في المركز 13 في جدول الدوري برصيد 16 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الرابع، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 38 نقطة، من لعب 18 جولة، حقق الفوز في 11، وتعادل في 5 مباريات، وتلقى الهزيمة مرتين.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري للمسابقات السعودية على شاشتها.

وسوف يتم نقل مباراة النصر والفيحاء، عبر قناة SSC SPORTS 1 HD وكذلك SSC SPORTS 1 SD.

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