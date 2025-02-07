الجمعة 07 فبراير 2025
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رياضة

دوران يتقدم للنصر، البصمة الأولى للاعب مع العالمي أمام الفيحاء بالشوط الأول (فيديو)

جون دوران، فيتو
جون دوران، فيتو

تقدم فريق النصر، بهدف دون رد أمام  نظيره الفيحاء، بالشوط الأول في المباراة التي تقام على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024- 2025. 

وجاء هدف النصر عن طريق جون دوران في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول.

 

تشكيل النصر أمام الفيحاء بالدوري السعودي

ترتيب النصر والفيحاء في الدوري السعودي 

ويأتي الفيحاء في المركز 13 في جدول الدوري برصيد 16 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الرابع، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 38 نقطة، من لعب 18 جولة، حقق الفوز في 11، وتعادل في 5 مباريات، وتلقى الهزيمة مرتين.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري للمسابقات السعودية على شاشتها.

وسوف يتم نقل مباراة النصر والفيحاء، عبر قناة SSC SPORTS 1 HD وكذلك SSC SPORTS 1 SD.

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