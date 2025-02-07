الجمعة 07 فبراير 2025
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رياضة

أشرف داري يبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي

أشرف داري
أشرف داري

بدأ أشرف داري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المشاركة في التدريبات الجماعية، على هامش المران الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

واجتاز داري برنامج العلاج الطبيعي ومرحلة التأهيل البدني، قبل أن يخضع لفحص طبي؛ للتأكد من تعافيه تماما قبل المشاركة في المران.

ويستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع محللي الأداء بالفريق فى حضور أعضاء الجهاز المعاون؛ من أجل استطلاع فريق غزل المحلة ورصد نقاط القوة والضعف فى صفوفه استعدادا لمواجهة الثلاثاء المقبل.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة، الساعة السابعة مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز

وفاز النادي الأهلي أمس الخميس على بتروجت ٢-١ ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

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أشرف داري الأهلي النادي الأهلي غزل المحلة الدوري الممتاز

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