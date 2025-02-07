الجمعة 07 فبراير 2025
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رياضة

كولر يجتمع مع محللي أداء الأهلي لدراسة فريق غزل المحلة

كولر
كولر

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع محللي الأداء بالفريق فى حضور أعضاء الجهاز المعاون؛ من أجل استطلاع فريق غزل المحلة ورصد نقاط القوة والضعف فى صفوفه استعدادا لمواجهة الثلاثاء المقبل.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

 ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة، الساعة السابعة مساء الثلاثاء المقبل  ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز

وفاز النادي الأهلي أمس الخميس على بتروجت ٢-١ ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

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الأهلي ​موعد مباراة الاهلي المقبلة غزل المحلة

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