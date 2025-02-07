بيراميدز يسعى لاستعادة صدارة الدوري من الأهلي في مواجهة سموحة

يحل فريق بيراميدز ضيفا على سموحة في الرابعة من مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة ١٣ من بطولة الدوري الممتاز.

مباراة بيراميدز وسموحة

يدخل فريق بيراميدز المباراة من أجل الفوز لاستعادة صدارته قمة الدوري المصري، اما سموحة فيدخل اللقاء منتشيا بالفوز في المباراة الماضية على سيراميكا بهدف دون رد وهو ما يزيد المباراة قوة ورغبة في الفوز من كلا الفريقين لاسيما بعدما حقق بيراميدز الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة بالحولة الماضية.

ترتيب بيراميدز وسموحة بالدوري

سموحة يدخل المباراة محتلًا المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة حصدهم من خوض 11 مباراة فاز في 4 وتعادل في 2 وخسر 5

ويحتل بيراميدز وصافة جدول الدورى برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين لصالح الأهلي من خوض 11 مباراة حيث فاز في 7 وتعادل في 3 وخسر 1.

قائمة بيراميدز أمام سموحة

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس

ويفتقد بيراميدز خلال اللقاء. لجهود أحمد توفيق ومروان حمدي بسبب الإيقاف، وصديق إيجولا بسبب الإصابة.

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