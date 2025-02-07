الجمعة 07 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيراميدز يسعى لاستعادة صدارة الدوري من الأهلي في مواجهة سموحة

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

 يحل فريق بيراميدز ضيفا على سموحة في الرابعة من مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة ١٣ من بطولة الدوري الممتاز.

 

مباراة بيراميدز وسموحة

 يدخل فريق بيراميدز المباراة من أجل الفوز لاستعادة صدارته قمة الدوري المصري، اما سموحة فيدخل اللقاء منتشيا بالفوز في المباراة الماضية على سيراميكا بهدف دون رد وهو ما يزيد المباراة قوة ورغبة في الفوز من كلا الفريقين لاسيما بعدما حقق بيراميدز الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة بالحولة الماضية.

 

ترتيب بيراميدز وسموحة بالدوري

 سموحة يدخل المباراة محتلًا المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة حصدهم من خوض 11 مباراة فاز  في 4 وتعادل في 2 وخسر 5

ويحتل بيراميدز وصافة جدول الدورى برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين لصالح الأهلي  من خوض 11 مباراة حيث فاز في 7 وتعادل في 3 وخسر 1.  

 

قائمة بيراميدز أمام سموحة 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس

ويفتقد بيراميدز خلال اللقاء. لجهود أحمد توفيق ومروان حمدي بسبب الإيقاف، وصديق إيجولا بسبب الإصابة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الممتاز بيراميدز سموحة مباراة بيراميدز وسموحة بيراميدز وسموحة الأهلي

مواد متعلقة

يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز

بيراميدز يكشف طبيعة إصابة صديق إيجولا

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة فاركو بالدوري المصري

المصري يسابق الزمن لحسم صفقة سوبر قبل غلق الميركاتو الشتوي

بيراميدز يفتقد جهود محمد الشيبي في مواجهة سموحة

كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده الأربعين، من التسول لشراء البرجر إلى أغنى لاعب في العالم

غيابات مؤثرة عن كلاسيكو أبطال أوروبا بين ريال مدريد والسيتي

الكاف يخطر المصري بموعد قرعة دور الثمانية من البطولة الكونفيدرالية

ads

الأكثر قراءة

إمام عاشور يثير القلق في الأهلي

أخبار مصر: تطور جديد بشأن زيادة المرتبات والمعاشات، اختفاء طائرة ركاب أمريكية، قفزة للذهب، تحذير من الأرصاد، نتنياهو يهدد قطر

جميع رؤساء أمريكا لم يفعلوها، ترامب سيسلم "أم القنابل" لإسرائيل

هل تنجح الحزمة الاجتماعية الجديدة في تخفيف الأعباء عن المواطنين؟

الرمان يبدأ من 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقناة الناقلة

ورق العنب يرتفع 10 جنيهات وانخفاض الخيار، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم بسوق العبور، انخفاض كبير في 7 أصناف وارتفاع المرجان الوسط

منوعات

المزيد

أول جنين كنغر في العالم باستخدام التلقيح الاصطناعي بأستراليا

سجل 11 هدفا في مباراة واحدة، نجل ميسي يثير زوبعة كروية بالدوري الأمريكي ومنصات التواصل

زلازل وخسائر بشرية هائلة وشتاء مفاجئ، خطر يهدد كوكب الأرض في هذا الموعد

السجن 45376 عاما، محكمة تركية تصدر عقوبة الأطول في التاريخ ضد متهمين، ماذا فعلا

المزيد

خدمات

المزيد

الرمان يبدأ من 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

أسعار الأرز اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

الطقس اليوم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن الظواهر جوية المتوقعة اليوم

كم تبلغ أسعار النحاس اليوم الخميس 6-2-2025 بالسوق المحلية؟

المزيد

انفوجراف

لسنا للبيع أو المساومة.. الرئاسة الفلسطينية ترد على ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الدليل على غباء فرعون ولماذا؟ الشعراوي يرد (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 7 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 7 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية