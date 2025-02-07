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سياسة

البابا تواضروس يتلقى تقريرًا عن الخدمة في إيبارشية المحلة الكبرى

البابا تواضروس
البابا تواضروس

 استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا أغناطيوس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، وذلك بالمقر البابوي بالقاهرة. 

وخلال اللقاء، استعرض الأنبا أغناطيوس أمام قداسة البابا تواضروس الثاني أبرز الموضوعات المتعلقة بالخدمة الرعوية في الإيبارشية، وناقش معه عددًا من الملفات المهمة الخاصة بتطوير العمل الرعوي وتعزيز الأنشطة الكنسية لخدمة أبناء إيبارشية المحلة الكبرى.

 

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن أوضاع الخدمة في إيبارشية 6 أكتوبر

 واستقبل البابا تواضروس الثاني، الأنبا دوماديوس، أسقف إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم، وذلك بالمقر البابوي بالقاهرة. 

وخلال اللقاء، استعرض الأنبا دوماديوس تقريرًا شاملًا حول أوضاع الخدمة والرعاية في الإيبارشية، كما ناقش مع قداسة البابا تواضروس عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بأنشطة الإيبارشية وتطوير العمل الرعوي بها.

وأكد البابا تواضروس الثاني، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية جزء أصيل من تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن ميلاد السيد المسيح قسّم التاريخ إلى ما قبل الميلاد وما بعده، وأن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر جعلتها "أرضًا مباركة".

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