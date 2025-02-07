الجمعة 07 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رسالة خاصة من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب قبل الفصل الدراسي الثاني

الشيخ أيمن عبد الغني
الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

 حرص الشيخ أيمن عبدالغني رئيس  قطاع المعاهد الأزهرية على توجيه رسالة خاصة إلى طلاب الأزهر الشريف، وذلك بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني غدًا السبت.

 

رسالة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لطلاب المعاهد 

 وجاءت رسالة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب كالتالي: "التخطيط الجيد والانضباط  لبداية الفصل الدراسي الثاني، نستقبل مرحلة جديدة مليئة بالتحديات والفرص".

وأضاف:" الفصل الدراسي الثاني فرصة لتجديد النشاط، وتصحيح الأخطاء. ومواصلة السعي نحو تحقيق الأهداف، اجعلوا هذا الفصل محطة للتفوق والإبداع، واعملوا بجد واجتهاد لتحقيق أحلامكم، كما يمكنكم الوصول إلى أفضل النتائج.".

 

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يجتمع بالعاملين بقطاع المعاهد الأزهرية استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني

 وكان الشيخ أيمن عبد الغني،، والشيخ عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات، والدكتور احمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم بقاعة قطاع المعاهد الأزهرية أجتمعوا بالعاملين بقطاع المعاهد الأزهرية.

 

وتم مناقشة ماتم رصده خلال الفصل الدراسي الاول من إيجابيات وسلبيات، والعمل على تعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات خلال الفصل الدراسي الثاني والذي سيبدأ يوم غدًا السبت الموافق ٢٠٢٥/٢/٨.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر الشريف الازهر الشيخ أيمن عبد الغني الفصل الدراسي الاول الفصل الدراسي الثاني انطلاق الفصل الدراسي الثاني طلاب الأزهر الشريف طلاب الأزهر قطاع المعاهد الأزهرية المعاهد الأزهرية

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025، توزيع درجات الترم الأول والرابط الرسمي للنتيجة

منطقة القاهرة الأزهرية تعلن أسماء المقبولين للعمل في المعاهد الدينية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس، رابط سريع

ads

الأكثر قراءة

إمام عاشور يثير القلق في الأهلي

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية قوية للحكومة وكبار رجال الدولة

السيسي يوجه رسائل حاسمة لـ ترامب وماكرون بشأن فلسطين ولبنان وسوريا وليبيا

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

الرمان يبدأ من 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

تعرف على أسعار الكتاكيت والبط عمر يوم في الأسواق

3 دعاوى منظورة أمام القضاء، إمام عاشور "كعب داير" على المحاكم

حزمة اجتماعية استثنائية، كيف ستواجه الحكومة التحديات الاقتصادية قبل رمضان والعيد؟

منوعات

المزيد

شركة كندية توسع أنشطة التنقيب عن الفضة في المغرب

حكاية "كرملين كازان" مقرا للحكم ومجمعا للأديان في تتارستان (صور)

أول جنين كنغر في العالم باستخدام التلقيح الاصطناعي بأستراليا

سجل 11 هدفا في مباراة واحدة، نجل ميسي يثير زوبعة كروية بالدوري الأمريكي ومنصات التواصل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

أسعار النحاس اليوم الجمعة 7-2-2025 بالسوق المحلية

الرمان يبدأ من 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

أسعار الأرز اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

رسائل نارية من الأزهر لرفض تهجير الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يوضح أهمية ليلة النصف من شعبان والأعمال المستحبة فيها (فيديو)

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بانتشار الأوبئة والأمراض

ما الدليل على غباء فرعون ولماذا؟ الشعراوي يرد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية