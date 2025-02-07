رسالة خاصة من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب قبل الفصل الدراسي الثاني

حرص الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على توجيه رسالة خاصة إلى طلاب الأزهر الشريف، وذلك بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني غدًا السبت.

رسالة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لطلاب المعاهد

وجاءت رسالة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب كالتالي: "التخطيط الجيد والانضباط لبداية الفصل الدراسي الثاني، نستقبل مرحلة جديدة مليئة بالتحديات والفرص".

وأضاف:" الفصل الدراسي الثاني فرصة لتجديد النشاط، وتصحيح الأخطاء. ومواصلة السعي نحو تحقيق الأهداف، اجعلوا هذا الفصل محطة للتفوق والإبداع، واعملوا بجد واجتهاد لتحقيق أحلامكم، كما يمكنكم الوصول إلى أفضل النتائج.".

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يجتمع بالعاملين بقطاع المعاهد الأزهرية استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني

وكان الشيخ أيمن عبد الغني،، والشيخ عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات، والدكتور احمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم بقاعة قطاع المعاهد الأزهرية أجتمعوا بالعاملين بقطاع المعاهد الأزهرية.

وتم مناقشة ماتم رصده خلال الفصل الدراسي الاول من إيجابيات وسلبيات، والعمل على تعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات خلال الفصل الدراسي الثاني والذي سيبدأ يوم غدًا السبت الموافق ٢٠٢٥/٢/٨.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.