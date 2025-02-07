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"القومي للطفولة" يبلغ النائب العام بالعثور على طفلة مقيدة بالحبال داخل جوال بالسويس

د. سحر السنباطي،فيتو
د. سحر السنباطي،فيتو
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أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام بواقعة العثور على طفلة مقيدة بالحبال داخل جوال بلاستيكي، بمنطقة حي الأربعين، بمحافظة السويس.

وأعلنت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغًا عاجلًا من إحدى السيدات يفيد بالعثور على طفلة تبلغ من العمر ٧ سنوات، مقيدة بالحبال داخل جوال بلاستيكي وملقاة بمنطقة الكورنيش القديم ويظهر على جسدها آثار تعذيب.

إحالة البلاغ إلى وحدة حماية الطفل بحي الأربعين بمحافظة السويس

ووجهت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة على الفور باتخاذ اللازم نحو رفع الخطر عن الطفلة وتقديم كافة أوجه الدعم لها، وإحالة البلاغ إلى وحدة حماية الطفل بحي الأربعين بمحافظة السويس للتدخل العاجل، والتي بدورها باشرت الفحص الميداني للمنطقة التي عثر فيها على الطفلة، وحررت محضرًا بالواقعة بقسم شرطة الأربعين.

كما وجهت "السنباطي" بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة السويس، لاستضافة الطفلة في دار رعاية لحين عرضها على جهات التحقيق حرصًا على سلامتها وتلقيها الرعاية اللازمة، مشيرة إلى أنه تم إيداع الطفلة بإحدى دور الرعاية لحين العرض على النيابة العامة واتخاذ قرارها بما يراعي المصلحة الفضلى للطفلة، مشيرة إلى أن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها.

وأعربت “السنباطي” عن تقديرها لسرعة استجابة وتعاون مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام في الوقائع التي تشكل انتهاكا لحقوق الطفل وإعلاء مصلحة الطفل الفضلى، كما وجهت الشكر للوحدة العامة لحماية الطفولة بمحافظة السويس والوحدة الفرعية بحي الأربعين على تحركاتها العاجلة وجهودها بما يحقق سرعة إنقاذ الأطفال من كل خطر أو عنف أو إهمال.

وأكدت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتورطين في هذه الواقعة، وأنه سيقدم كافة سبل الدعم للطفلة الصحي والنفسي لحين امتثالها للشفاء.

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وناشدت بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع وكل ما يتعلق بانتهاك لحقوق الطفل من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة عن طريق الإدارة العامة لنجدة الطفل على رقم الخط الساخن (16000) أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600.

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