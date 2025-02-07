الجمعة 07 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حزمة اجتماعية استثنائية، كيف ستواجه الحكومة التحديات الاقتصادية قبل رمضان والعيد؟

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
ads

حزمة اجتماعية جديدة، مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر، وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، تعمل الحكومة على وضع وتنفيذ إجراءات استثنائية تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، وضمان استقرار الأسواق، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تدرك حجم التحديات الراهنة، وتسعى من خلال حزمة اجتماعية جديدة إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، عبر إجراءات تشمل زيادة الدعم، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار، إضافة إلى التوسع في برامج المساعدات النقدية والغذائية.

إجراءات استثنائية لدعم المواطنين

تتضمن خطة الحكومة حزمة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها:

  • ضبط أسعار السلع الأساسية من خلال التنسيق مع التجار والموردين، ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
  • زيادة المعروض من السلع التموينية وضمان توافرها بأسعار مدعومة في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية.
  • تعزيز برامج الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا، لضمان وصول المساعدات مباشرة إلى المستفيدين.
  • تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.

تحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي والحماية الاجتماعية

تأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية الحكومة لتحقيق توازن بين الاستقرار الاقتصادي وضمان العدالة الاجتماعية، حيث تهدف الدولة إلى تحقيق أكبر قدر من الحماية للفئات الأكثر تضررًا دون التأثير سلبًا على استقرار المالية العامة.

كما أن الحكومة تعمل بالتوازي على تعزيز الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية لزيادة المعروض من السلع وتحقيق وفرة تقلل الضغوط التضخمية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على المواطن العادي.

هل تكفي هذه الإجراءات؟

يبقى التساؤل الأهم: هل تنجح هذه الإجراءات في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال رمضان والعيد؟
يرى الخبراء أن نجاح الخطة الحكومية يعتمد على التنفيذ الفعلي والرقابة الصارمة، إضافة إلى تعزيز الشفافية في طرح المبادرات الاقتصادية والاجتماعية، لضمان تحقيق النتائج المرجوة والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

ومع استمرار التحديات الاقتصادية، تبقى آلية الحوار الوطني إحدى الأدوات المهمة لمناقشة هذه القضايا والتوصل إلى حلول توافقية تدعم المواطن وتعزز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجراءات استثنائية السلع التموينية المجمعات الاستهلاكية حزمة اجتماعية جديدة شبكة الحماية الاجتماعية مصطفي مدبولي مجلس الوزراء سلع التموين زيادة الدعم شهر رمضان

مواد متعلقة

هل تنجح الحزمة الاجتماعية الجديدة في تخفيف الأعباء عن المواطنين؟

إجراءات حكومية غير مسبوقة خلال رمضان والعيد لمواجهة التحديات الاقتصادية

أعضاء الحوار الوطني لمدبولي: التحديات الخارجية تفرض علينا مزيدا من التماسك الداخلي

الحوار الوطني يناقش القضايا الخلافية، الدعم والإيجارات القديمة على الطاولة

مدبولي يعلن إجراءات استثنائية، دعم إضافي للمواطنين في رمضان والعيد

مصر تستعد لاستقبال قادة صناعة الطاقة في مؤتمر EGYPES 2025

رئيس الوزراء: نعمل على إعادة إعمار غزة ومنع تهجير سكانها

مدبولي: إجراءات استثنائية خلال رمضان والعيد لتخفيف الأعباء عن المواطنين
ads

الأكثر قراءة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية قوية للحكومة وكبار رجال الدولة

إمام عاشور يثير القلق في الأهلي

أخبار مصر: تطور جديد بشأن زيادة المرتبات والمعاشات، اختفاء طائرة ركاب أمريكية، قفزة للذهب، تحذير من الأرصاد، نتنياهو يهدد قطر

مفاجأة في سعر هذا العيار، أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

جميع رؤساء أمريكا لم يفعلوها، ترامب سيسلم "أم القنابل" لإسرائيل

الرمان يبدأ من 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

أرخص أسعار ياميش رمضان 2025 في الأسواق

السيسي يوجه رسائل حاسمة لـ ترامب وماكرون بشأن فلسطين ولبنان وسوريا وليبيا

منوعات

المزيد

أول جنين كنغر في العالم باستخدام التلقيح الاصطناعي بأستراليا

سجل 11 هدفا في مباراة واحدة، نجل ميسي يثير زوبعة كروية بالدوري الأمريكي ومنصات التواصل

زلازل وخسائر بشرية هائلة وشتاء مفاجئ، خطر يهدد كوكب الأرض في هذا الموعد

السجن 45376 عاما، محكمة تركية تصدر عقوبة الأطول في التاريخ ضد متهمين، ماذا فعلا

المزيد

خدمات

المزيد

الرمان يبدأ من 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

أسعار الأرز اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

الطقس اليوم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن الظواهر جوية المتوقعة اليوم

كم تبلغ أسعار النحاس اليوم الخميس 6-2-2025 بالسوق المحلية؟

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات تاريخية.. الساحر مارسيلو يعلق حذاءه (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بانتشار الأوبئة والأمراض

ما الدليل على غباء فرعون ولماذا؟ الشعراوي يرد (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 7 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية