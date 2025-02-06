الجمعة 07 فبراير 2025
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أخبار مصر

مدبولي يعلن إجراءات استثنائية، دعم إضافي للمواطنين في رمضان والعيد

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

حزمة الإجراءات الاستثنائية الجديدة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حزمة من الإجراءات الاستثنائية التي ستنفذها الحكومة خلال شهر رمضان وعيد الفطر، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد مدبولي، خلال اجتماعه مع مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الدولة حريصة على تقديم دعم إضافي خلال هذه الفترة، استجابة للمتغيرات الاقتصادية التي تواجه المواطنين. 

وشدد على أن الحكومة تعمل على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن جهود الدولة لحماية الفئات المتضررة من تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية، مضيفًا أن الحكومة ستواصل تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لضمان استقرار السوق وتخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين.

وتعكس هذه الإجراءات التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي خلال شهر رمضان والعيد، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحياة اليومية والتحديات الاقتصادية الحالية.

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