مدبولي: بدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل رمضان

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستبدأ في تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل حلول شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات استثنائية سيتم اتخاذها خلال فترة رمضان وعيد الفطر.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحكومة حريصة على تقديم الدعم اللازم للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشددًا على أهمية هذه الحزمة في تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي سياق متصل، طالب مدبولي بإعداد تقرير شامل يتضمن جميع توصيات الحوار الوطني وما تم تنفيذه منها، مع توضيح أسباب عدم تنفيذ التوصيات التي لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

كما وجّه بتحديد الأولويات المهمة في الأجندة التشريعية والسياسية، تمهيدًا للتحرك الفوري لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

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