الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي: بدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل رمضان

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستبدأ في تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل حلول شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات استثنائية سيتم اتخاذها خلال فترة رمضان وعيد الفطر.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحكومة حريصة على تقديم الدعم اللازم للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشددًا على أهمية هذه الحزمة في تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

 

وفي سياق متصل، طالب مدبولي بإعداد تقرير شامل يتضمن جميع توصيات الحوار الوطني وما تم تنفيذه منها، مع توضيح أسباب عدم تنفيذ التوصيات التي لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن. 

كما وجّه بتحديد الأولويات المهمة في الأجندة التشريعية والسياسية، تمهيدًا للتحرك الفوري لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني الأجندة التشريعية الحزمة الاجتماعية الجديدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس أمناء الحوار الوطني

مواد متعلقة

الحوار الوطني يعود بقوة، رئيس الوزراء يوجه بتحديد الأولويات التشريعية والسياسية

رئيس الوزراء يلتقي أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لمتابعة تنفيذ التوصيات

مدبولي لنظيره الفلسطيني: لدينا عزم أكيد لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع الشركاء

مدبولي يراجع مع وزيري المالية والبترول مستجدات سداد مستحقات الشركاء الأجانب

قفزة جديدة في مؤشر القطاع الخاص غير النفطي، ماذا يعني ذلك للاقتصاد المصري؟

التخصصات والهدف والشروط، مواعيد التسجيل في مبادرة "الرواد الرقميون"

مدبولي يلزم المشروعات السياحية في الساحل الشمالي الغربي بهذا الشرط

تقرير حكومي: 15.78 مليون سائح زاروا مصر خلال 2024
ads

الأكثر قراءة

مدبولي: بدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل رمضان

سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بالبنوك

1714 جنيها لهذا العيار، تراجع جديد في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم

الأرصاد تحذر: غطاء سحابي على شمال البلاد وأمطار بهذه المناطق

شاهد من أرض الملعب، هدف جراديشار في شباك بتروجيت بالدوري

خطوات التقديم على 2305 فرص عمل بالخارج والتخصصات المطلوبة

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

الأهلي يفوز على بتروجت 1/2 ويتصدر جدول الدوري الممتاز مؤقتا (صور)

منوعات

المزيد

لهذه الأسباب، دعاوى لحظر غلي الروبيان وجراد البحر حيًا

البيئة تعلن إنقاذ سلحفاة بحرية نادرة في الإسكندرية

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

دراسة: غير المتزوجين أكثر عرضة للاكتئاب

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية؟

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 خطوات للحصول على لوحة معدنية مميزة لسيارتك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدموع في المنام وعلاقته بالفرج القريب

كل ما تريد معرفته عن أحكام الطهارة في البرد الشديد

تفسير رؤية الفانوس في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية