حملات موسعة لإزالة التعديات على الطرق بالمنصورة

شنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بنطاق حى غرب المنصورة، قاد الحملة محمد المرسى مدير الإشغالات، ومسئولى الإشغالات بحى غرب.

حملة موسعة لرفع الإشغالات بشوارع المنصورة

وذلك على ضوء توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بشأن المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى بكل الحزم لكافة اشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.

الشوارع المستهدفة في حملة رفع الإشغالات بالمنصورة

وقد استهدفت الحملة منطقة شارع كلية الآداب وشارع النخلة، وقد جاء ذلك على أعقاب الجولة التفقدية للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بشوارع المدينة والذى وجه خلالها برفع جميع الإشغالات بشوارع المدينة، وإخلاء أرصفة الشوارع من أي إشغالات، والتي تعوق حركة السير للمواطنين وتسبب شلل مروري بشوارع وسط المدينة.

رفع التعديات على حرم الطريق وتعديات الباعة الجائلين

وتنفيذا للتوجيهات قد تم رفع التعديات على حرم الطريق وتعديات الباعة الجائلين الذين يفترشون الرصيف والتي تعوق حركة المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

الحملات مستمرة للقضاء على كافة أشكال التعديات والظواهر السلبية

فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة بأن الحملات مستمرة للقضاء على كافة أشكال التعديات والظواهر السلبية، لما تمثله من تشويه للشكل الحضاري للمحافظة.

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