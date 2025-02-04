حملة مكبرة في وسط الإسكندرية لضبط الأسواق وإزالة اشغالات الباعة الجائلين

شنت الأجهزة التنفيذية بحى وسط محافظة الإسكندرية اليوم، حملات مكبرة لضبط الشارع والتصدي لظاهرة الاشغالات للباعه الجائلين فى الميادين والشوارع العامة بنطاق الحى.

كما وجه الدكتورمصطفى العرابي رئيس الحي،حملة صباحية مكبرة لاسواق: الميرغني وعرفان بمشاركة مدير إدارة اشغال الطريق بنطاق الدائرة لإزالة كافة اشغالات الباعه الجائلين وعدم التسبب في عرقلة حركة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن رفع ٦٠ من الاشغالات المتنوعة ، وتهذيب وفتح وتوسعة هذه الاسواق أمام المارة والمرور.

يأتي ذلك وفقا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية،واستراتيجية محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية،وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة النسق الحضاري والجمالي لشوارع الثغر، وجاري مداومة الحملات يوميا لعدم عودة الاشغالات

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