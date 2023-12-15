ماثيو أورتن يشارك في كتابة فيلم CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD

صبرا، استعانت استديوهات مارفل، بالكاتب الشهير، ماثيو أورتن، للمشاركة في كتابة سيناريو فيلم CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD.

وأعلنت مارفل، استعانتها بالكاتب الشاب، لكتابة المشاهد الإضافية، في فيلم CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD، والذي سيبدأ عمليات تصويره، خلال عام ٢٠٢٤.

يذكر بأن استديوهات مارڤل قررت تأجيل الفيلم، وإعادة تصوير نصفه، بعد كتابته من جديدة، بسبب مدى سوء النسخة السابقة وفقًا لمدراء Disney.

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استديوهات مارفل تغير طبيعة شخصية صبرا الإسرائيلية بعد أحداث غزة

فيما أعلنت استديوهات مارفل عن تغير طبيعة شخصية البطلة الخارقة صبرا، والمقرر ظهورها لأول مرة على الشاشة، ضمن أحداث فيلم Captain America 4.

وأصدرت استديوهات مارڤل، بيانًا رسميًا، ينُص على أن شخصية صبرا - Sabra الإسرائيلية المتوقع ظهورها في فيلم CaptainAmerica4، سيتم تغيير أساسها، وطبيعتها، ولن تكون إسرائيلية الجنسية كما أعلن من قبل، وستتحول لتكون بالـ FBI، وذلك بعد الأحداث الأخيرة، التي وقعت بين إسرائيل وفلسطين.

مارفل تغير اسم فيلم CAPTAIN AMERICA بعد غضب اليهود

وكانت استديوهات، أصدرت أستديوهات مارڤل، الشعار الرسمي الجديد لفيلم ‘CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD’، والذي تم تغييره لهذا الاسم بعد أن كان يحمل اسم، ‘CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER’، وهو ما سبب غضب كبير بين اليهود خاصة في أمريكا.

واعتبر اليهود اسم CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER’، إهانة لهم، بسبب استخدام الأسم سابقًا، خلال فترة مذابح اليهود بالحرب العالمية الثانية.

بيان استديوهات مارفل بسبب صبرا

في سياق متصل، أصدرت أستديوهات مارڤل بيانًا رسميًا حول تقديمها لأول بطلة خارقة إسرائيلية في فيلمها القادم CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW، وذلك بعد ردود الأفعال الغاضبة من الجمهور العربي.

وقالت مارفل في بيانها:"نريد أن نُحيط علم المُعجبين بأن جميع شخصياتنا مستوحاة من القصص المصورة، وبالتحديد هذة الشخصية، ولكن سيسعى صانعوا الفيلم على تغير نمط الشخصية بقدر المُستطاع، لتُناسب الوضع السياسي الحالي، ويرجى الأخذ بالاعتبار محاولتنا لتغير أو التكتم عن أصل شخصية Moon Knight اليهودية بمسلسله، فسنحاول القيام بالمثل مع هذه الشخصية".

البطلة الإسرائيلية صبرا

وكشفت استديوهات مارفل مؤخرا عن تفاصيل فيلم مارفل الجديد CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW، الذي يتوقع صدوره مع بدايات عام 2024.

ويتضمن الفيلم ظهور أول بطلة "إسرائيلية" في أفلام مارفل، وتحمل اسم "صبرا"، وستقوم بدورها الممثلة الإسرائيلية شيرا هاس بطلة مسلسل "Unorthodox" الذي أنتجته منصة نتفليكس.

وعلى الرغم من أنها شخصية جديدة على عالم مارفل السينمائي، إلا أن "صبرا" هي أحد الأبطال الخارقين الموجودين في "الكوميكس" أو القصص المصورة التي تستمد منها مارفل أفلامها، منذ عام 1980.

ووفقًا للكوميكس سبق أن دخلت صبرا في صراع مع شخصية هالك، لأنها اعتقدت أنه "إرهابي عربي" وفي القصص المصورة فإن شخصية "صبرا" تمتلك قوى خارقة كرستها لخدمة الموساد الإسرائيلي.

وترتدي "صبرا" في الكوميكس ملابس بيضاء، ووشاح أزرق المثبت حول رقبتها بنجمة داود، كتمثيل للعلم الإسرائيلي، وابتدع هذه الشخصية الكاتب الأمريكي بيل مانتلو، واختار لها اسم "صبرا" المشتق من الصبّار باللغة العربية، ومعني "صبرا في العبرية، هو اليهودي المولود في إسرائيل.