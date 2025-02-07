الحسن عادل يطرح أغنية "رجوع ناهيناه"

طرح المطرب الحسن عادل عبر قناته في موقع يوتيوب أغنية "رجوع ناهيناه"، وهي أغنية درامية من كلمات مي سيد، وألحان محمود صلاح، وتوزيع معتز عادل.

وتقول كلمات الأغنية:

"سمعنا كلام مبيقدمش بيأخر

وسيبنا الناس يعيشوا حياتنا قدامنا

ولما بجد فكرنا رجعنا بس متأخر

فضلنا أنا وانتي نتفرج وأهو خسرنا

رجوع ناهيناه

قفلنا السيرة دي مابينا

سمعنا كلام

يومين بيومين بيبعدنا

ورحنا وراه

معدش مابينا بقى ينفع رجوع تاني

بعدنا خلاص وقولنا يابعد ريحنا

كلام اتقال وفرقنا

وسيبنا قلوبنا بتعاني

يعدي يومين ويجي فراقنا يوجعنا".

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