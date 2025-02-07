الجمعة 07 فبراير 2025
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حوادث

حجز سائق متهم بالتحرش بطفلتين في بولاق الدكرور

حبس المتهم
حبس المتهم

 أمرت نيابة الجيزة باحتجاز سائق متهم بالتحرش بطفلتين، في منطقة  بولاق الدكرور، 24 ساعة على ذمة التحريات.

 

استغل شراء الطفلتين الحلوى

 تبين أنه أثناء قيام “رودينا.ح” (10 سنوات)، و"أسيل.أ" (7 سنوات) بشراء بعض الحلوى، ولدى دخولهما العقار محل إقامتهما، قام “تامر.ع” (36 عامًا) سائق، بالدخول إلى العقار والتحرش بهما إلا أن الأهالي أمسكوا به إلى أن جاءت الشرطة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

القبض على المتهم بالجيزة

 البداية كانت بتلقى رئيس قطاع الغرب العميد عمرو حجازي، إخطارًا من مفتش مباحث بولاق الدكرور العقيد محمد الصغير، يفيد فيه بالقبض على سائق بتهمة التحرش بطفلتين بدائرة القسم.

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نيابة الجيزة الجيزة بولاق الدكرور

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