الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يشارك في كأس العالم للأندية 2025، سيرجيو راموس يقترب من ناديه الجديد

سيرجيو راموس، فيتو
سيرجيو راموس، فيتو

كشفت تقارير صحفية أن سيرجيو راموس، نجم وقائد ريال مدريد وإشبيلية السابق، على أعتاب الانضمام لفريقه الجديد، في صفقة انتقال حر، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ولم ينضم راموس، البالغ 38 عامًا، لأي فريق، منذ رحيله عن إشبيلية في يوليو الماضي، وهو النادي الذي كان قد استهل به مشواره، حتى عام 2005، قبل الانتقال إلى ريال مدريد لمدة 16 عامًا، وبعدها لعب في باريس سان جيرمان الفرنسي موسمين.

وجهة سيرجيو راموس المقبلة

ودخلت عدة أندية الفترة الماضية في مفاوضات لضم النجم الإسباني المخضرم، كان أبرزهم أتلتيكو مينيرو البرازيلي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، لكن لم تنته المفاوضات لأي أمر رسمي.

وينشر راموس يوميًا فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر خلالها وهو يقوم بتدريبات قوية ويظهر بحالة بدنية ممتازة ليؤكد جاهزيته للعب لسنوات قادمة.

ووفقًا لأحدث التقارير فإن النادي الأقرب لضم راموس هو مونتيري المكسيكي، حيث أكد رئيس النادي أنطونيو "تاتو" نورييجا، في تصريحات نقلتها شبكة "espn" سعي فريقه لتعزيز خط دفاعه استعدادًا لبطولة كلاوسورا في الدوري المكسيكي.

وقال نورييجا عن قائد منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق: "إنه ضمن القائمة وهو خيار حقيقي بين عدة احتمالات أخرى، نعم المفاوضات جارية إلى جانب خيارات أخرى لتعزيز الفريق".

من جانبه، أعرب الأرجنتيني مارتن ديميكيليس، مدرب مونتيري المكسيكي، عن تحمسه لاحتمال ضم راموس لتعزيز دفاعات فريقه.

وقال ديميكيليس خلال مؤتمر صحفي، عقب تعادل فريقه (3-3) أمام أطلس: "يجب أن نعزز خطنا الخلفي بلاعب كبير لمساعدتنا.. هل تتخيلون كيف سيكون راموس في الدوري المكسيكي؟ أتمنى أن يحدث ذلك".

وستتيح الصفقة حال حدوثها لـ راموس فرصة جديدة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستُقام في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد مونتيري في المجموعة الخامسة بمونديال الأندية بجانب كل من، إنتر ميلان الإيطالي، وريفر بليت الأرجنتيني، وأوراوا الياباني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

راموس سيرجيو راموس ريال مدريد إشبيلية كأس العالم للأندية مونتيري المكسيكي

مواد متعلقة

موقف راموس من الانضمام لنادي بوكا جونيورز

عرض إنجليزي يعيد راموس للملاعب

رونالدو يتفوق على راموس بعد خماسية مباراة البرتغال وبولندا

بعد إصابة ميليتاو، هل يعود راموس لقيادة دفاع ريال مدريد؟
ads

الأكثر قراءة

شقيقة أمح الدولي تكشف حقيقة وفاته

علاء مبارك يرفض إعادة إعمار غزة ويكشف سر مخاوفه من بناء القطاع

محافظ الجيزة يكشف أمام محلية النواب ضوابط إنشاء الطرق الجديدة

تفاصيل جديدة في إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية وتصويره بمنشأة القناطر

لاعب وسط الزمالك يرفض تجديد عقده

ارتفاع جديد بأسعار الذهب مساء اليوم الخميس 30 يناير 2025

نص أقوال اللاعب أحمد القندوسي في اتهامه بسب وقذف أمير توفيق، وقرار عاجل من النيابة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

منوعات

المزيد

إعلان موعد انفصال مركبة "بروجريس" الروسية عن المحطة الفضائية

شاب تركي يتراجع عن إنهاء حياته في المحاولة 232

هايلي بيبر تحقق مبيعات بـ 90 مليون دولار في شهرين

فنسنت دونوفريو: مسلسل DAREDEVIL سيفتح الباب لشيء رائع في عالم مارفل

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الخميس

أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 30 يناير 2025

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 30-1-2025

قفزة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف سر نعيم وعذاب القبر في الحياة البرزخية

تفسير رؤية الفلوس الورق في المنام وعلاقتها بالتعرض لخسارة مالية

لماذا وصف النبي موسى نفسه بالضلال؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية