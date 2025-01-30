يشارك في كأس العالم للأندية 2025، سيرجيو راموس يقترب من ناديه الجديد

كشفت تقارير صحفية أن سيرجيو راموس، نجم وقائد ريال مدريد وإشبيلية السابق، على أعتاب الانضمام لفريقه الجديد، في صفقة انتقال حر، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ولم ينضم راموس، البالغ 38 عامًا، لأي فريق، منذ رحيله عن إشبيلية في يوليو الماضي، وهو النادي الذي كان قد استهل به مشواره، حتى عام 2005، قبل الانتقال إلى ريال مدريد لمدة 16 عامًا، وبعدها لعب في باريس سان جيرمان الفرنسي موسمين.

وجهة سيرجيو راموس المقبلة

ودخلت عدة أندية الفترة الماضية في مفاوضات لضم النجم الإسباني المخضرم، كان أبرزهم أتلتيكو مينيرو البرازيلي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، لكن لم تنته المفاوضات لأي أمر رسمي.

وينشر راموس يوميًا فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر خلالها وهو يقوم بتدريبات قوية ويظهر بحالة بدنية ممتازة ليؤكد جاهزيته للعب لسنوات قادمة.

ووفقًا لأحدث التقارير فإن النادي الأقرب لضم راموس هو مونتيري المكسيكي، حيث أكد رئيس النادي أنطونيو "تاتو" نورييجا، في تصريحات نقلتها شبكة "espn" سعي فريقه لتعزيز خط دفاعه استعدادًا لبطولة كلاوسورا في الدوري المكسيكي.

وقال نورييجا عن قائد منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق: "إنه ضمن القائمة وهو خيار حقيقي بين عدة احتمالات أخرى، نعم المفاوضات جارية إلى جانب خيارات أخرى لتعزيز الفريق".

من جانبه، أعرب الأرجنتيني مارتن ديميكيليس، مدرب مونتيري المكسيكي، عن تحمسه لاحتمال ضم راموس لتعزيز دفاعات فريقه.

وقال ديميكيليس خلال مؤتمر صحفي، عقب تعادل فريقه (3-3) أمام أطلس: "يجب أن نعزز خطنا الخلفي بلاعب كبير لمساعدتنا.. هل تتخيلون كيف سيكون راموس في الدوري المكسيكي؟ أتمنى أن يحدث ذلك".

وستتيح الصفقة حال حدوثها لـ راموس فرصة جديدة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستُقام في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد مونتيري في المجموعة الخامسة بمونديال الأندية بجانب كل من، إنتر ميلان الإيطالي، وريفر بليت الأرجنتيني، وأوراوا الياباني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.