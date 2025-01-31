الجمعة 31 يناير 2025
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رياضة

الكشف عن كرة كأس العالم للأندية 2025

كرة كأس العالم للأندية،فيتو
كرة كأس العالم للأندية،فيتو

 كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن كرة كأس العالم للأندية  2025، التي ستقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة وتضم النادى الأهلى ممثلا لقارة أفريقيا.

وتقام كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا بين شهري يونيو ويوليو 2025.

 وستقدم الأندية المشاركة قوائمها بحد أدنى 26 لاعبًا وحد أقصى 35 على أن يكون من بينهم 3 حراس مرمى على الأقل.

وستكون قائمة كل مباراة تصل إلى 26 لاعبًا بينهم 11 أساسيا و15 على مقاعد البدلاء.

كما يجوز للأندية إجراء التغييرات التالية على القائمة النهائية.

ويجوز للأندية استبدال اللاعبين الذين انتهت عقودهم بشكل طبيعي أثناء البطولة والتي ستقام في يوليو أي بعد 30 يونيو وهو موعد نهاية عقود بعض اللاعبين.

يجوز للأندية إضافة اثنين لاعبين جدد كحد أقصى إلى القائمة النهائية، وهو ما لن يتم احتسابه ضمن الحد الأقصى البالغ 35 لاعبًا.

كما يسمح باستبدال حراس المرمى المصابون ولن يتم اعتبارهم جزءًا من القائمة النهائية.

لن يتمكن أي لاعب كرة قدم من اللعب لفريقين مختلفين في كأس العالم على الرغم من الدخول في موسم جديد في منتصف البطولة، ويجب أن تصل الفرق إلى الولايات المتحدة قبل ثلاثة أيام من بداية البطولة.

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كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم للأندية كأس العالم الولايات المتحده الامريكيه النادي الأهلي

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