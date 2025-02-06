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أخبار مصر

الأرصاد الجوية تعلن عن تقلبات جوية الفترة المقبلة (فيديو)

حالة الطقس في مصر،
حالة الطقس في مصر، فيتو

حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

 

منخفض جوي متعمق 

وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر اليوم" المذاع على قناة "هي": طقس البلاد خلال الساعات الأخيرة سيتأثر بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، وكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب شرق أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، الأمر الذي أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وعدم استقرار الأحوال الجوية.

 

ذروة التقلبات الجوية

ولفتت إلى أن اليوم شهد ذروة التقلبات الجوية ومع النشاط القوي للرياح أدى إلى زيادة الإحساس بالبرودة وانخفاض قيم درجات الحرارة واضطراب الملاحة في البحرين الأحمر والمتوسط.

 

أجواء شتوية باردة 

وتابع: بدءًا من غد ستقل سرعات الرياح ومن ثم استقرار الأحوال الجوية، ولكن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الشتوية المعتادة، وستظل الأجواء شتوية مائلة للبرودة خلال الأيام المقبلة.

 

تقلبات جوية حتى نهاية مارس المقبل

وواصلت: نحن في ذروة فصل الشتاء وبالتالي درجات الحرارة الأيام المقبلة ستكون منخفضة وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية خلال ساعات النهار والصغرى تنخفض لـ10 درجات مساءً، وتستمر التقلبات الجوية حتى نهاية نهاية شهر مارس المقبل.
 

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