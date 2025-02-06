حماس: خطط ترامب تستهدف إعادة تشكيل الخريطة السياسية والجغرافية للمنطقة

أكدت حركة حماس، اليوم الخميس، رفضها القاطع لطروحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي "تمثل استمرارا للمخططات الاستيطانية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية".

اقتلاع الشعب الفلسطيني من جذوره وإعادة تشكيل الخريطة السياسية والجغرافية للمنطقة

وقالت حماس: "تصريحات ترامب تعكس رؤية عنصرية تهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من جذوره وإعادة تشكيل الخريطة السياسية والجغرافية للمنطقة.. والرد عليه يكون من خلال تعزيز الوحدة الفلسطينية وتشكيل جبهة موحدة تضع استراتيجية شاملة لمواجهة التهديدات المحدقة بغزة وفلسطين بشكل عام".

وأضافت: "يجب مقاومة أي محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض والتأكيد على حق الفلسطينيين في البقاء في أرضهم ومقاومة الاحتلال بكافة الوسائل المشروعة"، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه ولن يسمح بأي محاولة لاقتلاعه من أرضه.

خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على قطاع غزة

وأمس أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلًا: إنه "أعظم صديق على الإطلاق وجدته إسرائيل في البيت الأبيض".

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه، بأنها "فكرة رائعة" وأنه يجب دراستها ومتابعتها وتنفيذها.

وأكد نتنياهو خلال المقابلة أن خطة ترامب يمكن أن "تخلق مستقبلًا مختلفًا للجميع".

مكاسب إسرائيل من ولاية ترامب الأولى

وعندما سئل عن تعليقه السابق بأن ترامب هو "أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض على الإطلاق"، أكد نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دعم إسرائيل بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى قرارات ترامب في ولايته الأولى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، والاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، بالإضافة إلى انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني ودعمه لاتفاقيات إبراهام.

وقال نتنياهو: "لقد فعل أشياء هائلة إنه أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض على الإطلاق".

وأضاف: "انظروا ماذا فعل في الأيام القليلة الماضية، لقد فعل أشياء رائعة، مثلًا لقد اتخذ إجراءات ضد "الأونروا".

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