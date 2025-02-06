الخميس 06 فبراير 2025
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خارج الحدود

وزير خارجية الاحتلال: إذا لم نحقق أهدافنا بالدبلوماسية سنعود للخيار العسكري

جدعون ساعر
جدعون ساعر

قال وزير خارجية الاحتلال  الإسرائيلي،  جدعون ساعر، خلال  مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، عقده مع نظيره الإيطالي بأسدود:إسرائيل لن تقبل بوجود حماس في حكم غزة.

ساعر: إسرائيل لن تقبل بوجود حماس في حكم غزة 

وزعم جدعون ساعر أن الأونروا ليست جزءا من الحل في قطاع غزة، مدعيا أن غزة لا تملك أي مستقبل حاليا وهذه فرصة لبناء مستقبل أفضل لأنفسنا والشرق الأوسط.

وأضاف ساعر:"إذا لم نفلح في تحقيق أهدافنا بالوسائل الدبلوماسية فسنعود للخيار العسكري ومن المهم بالنسبة لنا تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكل مراحله وملتزمون بأهداف الحرب".

وادعى ساعر:" نريد تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار لكن حكم حماس لغزة سيجعل حياة الفلسطينيين بائسة ولا نريد العودة لمخططات ثبت فشلها في غزة ويجب إتاحة المجال لكل من يريد الهجرة طواعية".

وقال ساعر:"الرئيس ترامب يرغب في مساعدتنا بمسألة تطبيع علاقاتنا مع دول إضافية في المنطقة".

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إسرائيل غزة حماس الشرق الأوسط الأونروا

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