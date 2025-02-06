فتح: غزة محتلة من شركات أمنية أمريكية

اعتبر نائب أمين سر حركة "فتح" الفلسطينية في لبنان، الدكتور سرحان أسعد، أن مشاريع تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة قديمة وكل الرؤساء الأمريكيين ورؤساء الوزراء الإسرائيليين فشلوا في ذلك.

الرئيس الأمريكي بسياساته يريد إشعال حرب عالمية

وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنك" لفت أسعد إلى أن ترامب سيفشل الآن في تهجير الشعب الفلسطيني بعد فشله في صفقة القرن في السابق، مشددًا على أن الفلسطينيين سيواجهون هذه المشاريع بالوحدة الوطنية، داعيًا في الوقت عينه على حركة حماس "الالتحاق بمنظمة التحرير الفلسطينية في ظل قيادة واحدة لمواجهة نتنياهو والعنصريين الصهاينة وترامب".

وأكد أسعد على موقف روسيا المهم جدا بالتمسك بحل الدولتين للقضية الفلسطينية، معتبرًا أن الرئيس الأمريكي بسياساته يريد إشعال حرب عالمية في العالم كله.

إسرائيل ترتكب في الضفة الغربية لا تقل فظاعة عما قامت به في غزة

وأضاف: "المجازر التي ترتكبها إسرائيل الآن في الضفة الغربية لا تقل فظاعة عما قامت به في غزة، وهذا يجب أن يشكل حافزا إضافيا لحماس للانضمام إلى منظمة التحرير".

ورأى أن القضية الفلسطينية تمر بأكثر المراحل دقة وخطورة في تاريخها.

وقال: "يجب أن نواجه هذه المرحلة بالوحدة الوطنية الفلسطينية وأن يكون قرارنا فلسطينيا ولا نكون مرتهنين لأي دولة".

وحيّا أسعد الدول العربية مثل السعودية والإمارات والأردن ومصر على تمسكها بحل الدولتين ورفض مشاريع تهجير للفلسطينيين، كما شدد على أهمية الموقفين الروسي والصيني بالتمسك بحل الدولتين وفقا للمقررات الدولية.

غزة ليست أرض أب ترامب

وختم أسعد قائلا: "غزة ليست أرض أب ترامب، والحل يكون لأهل غزة بالعودة إلى قراهم وبلداتهم التي طردوا منها في العام 1948، الآن غزة محتلة من قبل شركات أمنية أمريكية وهي التي تقيم الحواجز وتقوم بتفتيش شعبنا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".

وأوضح ترامب أنه درس ملف إدارة الولايات المتحدة لقطاع غزة لأشهر طويلة، مضيفًا "هذا قرار لم نتخذه بسهولة، وكل من تحدثت معه أحب هذه الفكرة وتسلم الولايات المتحدة لتلك المنطقة واستحداث آلاف الوظائف هناك".

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