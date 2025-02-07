انتشال مصاب جديد من تحت أنقاض انهيار سقف منزل بالمحلة (صور)

انتشلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية مصابا سادسا من أسفل أنقاض انهيار شدة خشبية بسقف منزل بالمحلة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وانتشلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية 5 مصابين من أسفل أنقاض الشدة الخشبية المنكوبة وتم نقلهم بالإسعاف إلى المستشفى قبل انتشال المصاب السادس.

وشهدت مدينة المحلة انهيار سقف منزل على عدد من الأشخاص بمنطقة السبع بنات بـ محافظة الغربية، انتقل مسؤولو حي ثان المحلة وشرطة النجدة والحماية المدنية، وتم إخراج 5 عمال من أسفل الركام وجار عمليات الإنقاذ لباقي الأشخاص.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانهيار سقف منزل على عدد من العمال بمنطقة السبع بنات.

وتم إنقاذ 5 مصابين وتجري عمليات الإخلاء لباقي العمال.

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