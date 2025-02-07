الجمعة 07 فبراير 2025
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انتشال مصاب جديد من تحت أنقاض انهيار سقف منزل بالمحلة (صور)

انهيار سقف منزل
انهيار سقف منزل بالمحلة، فيتو

انتشلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية مصابا سادسا من أسفل أنقاض انهيار شدة خشبية بسقف منزل بالمحلة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انهيار سقف منزل على عدد من العمال في الغربية واستمرار عمليات الإنقاذ (صور)

ارتفاع عدد مصابي انهيار شدة خشبية بالمحلة إلى 5 عمال (صور)


وانتشلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية 5 مصابين من أسفل أنقاض الشدة الخشبية المنكوبة وتم نقلهم بالإسعاف إلى المستشفى قبل انتشال المصاب السادس.

وشهدت مدينة المحلة انهيار سقف منزل على عدد من الأشخاص بمنطقة السبع بنات  بـ محافظة الغربية، انتقل مسؤولو حي ثان المحلة وشرطة النجدة والحماية المدنية، وتم إخراج 5 عمال من أسفل الركام وجار عمليات الإنقاذ لباقي الأشخاص.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانهيار سقف منزل على عدد من العمال بمنطقة السبع بنات.

وتم إنقاذ 5 مصابين وتجري عمليات الإخلاء لباقي العمال.

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