الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

انهيار سقف منزل على عدد من العمال في الغربية واستمرار عمليات الإنقاذ (صور)

انهيار سقف منزل على
انهيار سقف منزل على عدد من العمال في الغربية

انهار منذ قليل سقف منزل على عدد من الأشخاص بمنطقة السبع بنات ثان المحلة بـ محافظة الغربية، انتقل مسئولي حي ثان المحلة وشرطة النجدة والحماية المدنية، وتم إخراج شخصين من أسفل الركام وجار عمليات الإنقاذ لباقي الأشخاص.

بـ13 طعنة، تأييد الحكم بإعدام قاتل زوجته أمام حماته وبناته في الغربية (فيديو)

مجلس جامعة طنطا يخصص عددا من المباني لإنشاء الجامعة الأهلية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانهيار سقف منزل على عدد من العمال بمنطقة السبع بنات.

وتم إنقاذ 2 وتجري عمليات الإخلاء لباقي العمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

بـ13 طعنة، تأييد الحكم بإعدام قاتل زوجته أمام حماته وبناته في الغربية (فيديو)

مجلس جامعة طنطا يخصص عددا من المباني لإنشاء الجامعة الأهلية

مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم تريلا بموتوسيكل بطريق طنطا- المحلة (صور)

قافلة جامعة طنطا الطبية تفحص 1051 مريضًا بقرية كفر الشيخ مفتاح
ads

الأكثر قراءة

مدبولي: بدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل رمضان

مدبولي: إجراءات استثنائية خلال رمضان والعيد لتخفيف الأعباء عن المواطنين

طقس الجمعة، أمطار خفيفة على هذه المناطق

كولر يكشف موقف معلول من المشاركة مع الفريق وحقيقة تعاقد الأهلي مع صفقات أخرى

وصلوا بطريقة غير شرعية، السلطات الليبية ترحل عشرات المصريين

سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بالبنوك

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

بسبب ضرتها، القبض على سيدة أشعلت النيران داخل شقة زوجها

منوعات

المزيد

تشعر بالألم، علماء يدعون لحظر غلي الروبيان وجراد البحر حيًا

البيئة تعلن إنقاذ سلحفاة بحرية نادرة في الإسكندرية

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

دراسة: غير المتزوجين أكثر عرضة للاكتئاب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الالومنيوم اليوم الخميس

بكام سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية؟

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

لسنا للبيع أو المساومة.. الرئاسة الفلسطينية ترد على ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يكونون حطب جهنم

تفسير حلم الدموع في المنام وعلاقته بالفرج القريب

كل ما تريد معرفته عن أحكام الطهارة في البرد الشديد

المزيد
الجريدة الرسمية