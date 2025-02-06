انهيار سقف منزل على عدد من العمال في الغربية واستمرار عمليات الإنقاذ (صور)

انهار منذ قليل سقف منزل على عدد من الأشخاص بمنطقة السبع بنات ثان المحلة بـ محافظة الغربية، انتقل مسئولي حي ثان المحلة وشرطة النجدة والحماية المدنية، وتم إخراج شخصين من أسفل الركام وجار عمليات الإنقاذ لباقي الأشخاص.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانهيار سقف منزل على عدد من العمال بمنطقة السبع بنات.

وتم إنقاذ 2 وتجري عمليات الإخلاء لباقي العمال.

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