بـ13 طعنة، تأييد الحكم بإعدام قاتل زوجته أمام حماته وبناته في الغربية (فيديو)

أيدت محكمة جنايات طنطا، حكم الإعدام على المتهم بقتل زوجته أمام حماته وأطفالهما بقرية بنوفر مركز كفر الزيات، لرفضها العودة معه لمنزل الزوجية، بعد إبداء مفتي الجمهورية الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا.

تفاصيل الواقعة



كانت مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية قد ضبطت المتهم بقتل زوجته بقرية بنوفر بـ13 طعنة نافذة ومتفرقة في الجسد، أمام أطفالها البنات في مدة زمنية أقل من ٤٨ ساعة على ارتكابه الواقعة.



حيث نجح فريق البحث الجنائي الذي ضم المقدم أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفرالزيات تحت إشراف العميد محمد عاصم مدير مباحث الغربية في ضبطه، بعد استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة، وإعداد عدد من الأكمنة الثابتة والمتنقلة، وتحديد خط سير المتهم حتى تم ضبطه واقتياده إلى ديوان مركز شرطة كفر الزيات.



وكانت والدة المجني عليها بسمة السيد على قد كشفت عن تفاصيل الجريمة البشعة التي شهدتها قرية بنوفر التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية حينما أقدم زوج على طعن زوجته عدة طعنات أمام بناتهم الثلاثة داخل منزل والدتها.



وأكدت أن المتهم كان كثير التعدي على ابنتها ولا ينفق عليها وتركه بدون طعام فضلا عن معاملته السيئة لها ولجأ الي تعاطي بعض المواد المخدرة وأنها تركت له المنزل وحضرت الي منزلي بالقرية وظلت نحو أسبوع حتى فوجئوا ليلا بقيام زوجها الخائن بالطرق على الباب وما ان فتحت له حتى انها عليها بالضرب في أنحاء متفرقة من جسدها بواسطة مطواة وسط صرخاتنا وصرخات بناتها الثلاثة ليتركها.



ثم قام بالفرار هاربا بعدما تأكد من وفاتها وكان الوقت ليلا وظللنا نصرخ ولم يستطع أحد إنقاذنا، كانت قرية بنوفر التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية قد شهدت جريمة بشعة في نهاية أبريل من العام الماضي.حينما أقدم نقاش على طعن زوجته عدة طعنات متفرقة من الجسم والوجه أثناء تواجدها بمنزل اسرتها وفر هاربا، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات بورود بلاغ من أهالي قرية بنوفر التابعة لدائرة المركز بقيام أحد الأشخاص بالتعدي علي زوجته بالطعن بسكين في منزل أسرتها حتى سقطت صريعة في الحال.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية وقوة من المباحث الجنائية برئاسة المقدم أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفرالزيات وشرطة النجدة والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على جثة بسمة م ٣٢ عاما وبها عدة طعنات متفرقة في الجسم وأثار دماء وتوفيت من جراء الاصابات التي لحقت بها وتم نقلها الي مشرحة مستشفى كفر الزيات العام.



ودلت التحريات الأولية على وقوع خلاف مشادة بين الزوج المدعو م لـ ٤٠ عاما نقاش ويقيم بإحدى العزب التابعة لمركز إيتاى البارود التابعة لمحافظة البحيرة وزوجته المجني عليها بسبب سوء معاملته لها وعدم إنفاقه عليها وعلى بناته الثلاثة وكثرة تعديه عليها وتركه لعمله وأمام ذلك قامت الزوجة المجني عليها بترك منزل الزوجية وتوجهت إلى منزل أسرتها بقرية بنوفر التابعة لمركز كفر الزيات بسبب سوء معاملته لها. إلا أن المجني قام بالذهاب الي منزل اسرتها ليلا وعند قيام المجني عليها بفتح الباب قام بالتعدي عليها بسلاح أبيض سكين في أنحاء متفرقة من الجسم حتى سقطت مضرجة في دمائها وفر هاربا.



تم تحرير محضر بالواقعة وتم حبس المتهم على ذمة التحقيقات وإحالته إلى المحاكمة الجنائية التي نظرت القضية على مدار عدة جلسات حتى أصدرت قرارها المتقدم.

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