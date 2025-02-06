ارتفاع عدد مصابي انهيار شدة خشبية بالمحلة إلى 5 عمال (صور)

ارتفع عدد المصابين في حادث انهيار شدة خشبية لسقف الطابق الثالث العلوي بأحد المنازل في منطقة السبع بنات بمدينة المحلة الكبرى إلى خمسة عمال، حيث تعرضوا لكسور وجروح متفرقة.

وفور وقوع الحادث، انتقلت فرق الإسعاف إلى المكان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم، فيما أكدت مصادر طبية أن حالتهم الصحية مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.

وتباشر الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بـ محافظة الغربية التحقيق في أسباب الحادث، للتأكد من مدى التزام اشتراطات السلامة المهنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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