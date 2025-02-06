الخميس 06 فبراير 2025
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حوادث

التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه في حادث بحدائق القبة

إسعاف
إسعاف

أمرت  نيابة حدائق القبة بالتصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه عقب اصطدام دراجة نارية به بمنطقة حدائق القبة، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الص التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة
 

حادث حدائق القبة

 وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث مروري بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

 

حادث حدائق القبة اليوم

 وبالفحص تبين وقوع اصطدام دراجة نارية اسكوتر بطفل عقب خروجه من مطعم كشري، مما أسفر عن مصرعه وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

منظومة جديدة للمرور

 من جانبها اعتمدت الإدارة العامة للمرور منظومة جديدة في ضبط الإيقاع المروري عبر تدعيم الطرق بالرادارات الحديثة واستخدام التقنيات الحديثة في رصد المخالفات المرورية، والتي من بينها رصد مخالفات تجاوز السرعة المقررة والتحدث في الهاتف بالقيادة، والتي تسبب فى وقوع العديد من الحوادث.

 

خريطة السرعات بالطرق 2023 

 بدورها تعمل منظومة الرادارات الحديثة على رصد كافة المخالفات المرورية بالطرق  وسط تساءل البعض المواطنين عن السرعة المقررة بالطرق السريعة والصحراوية  تجنبا للوقوع في الغرامات.

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نيابة حدائق القبة حدائق القبة غرفة عمليات شرطة النجدة

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