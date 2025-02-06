تسليم عقود عمل لذوي الهمم وجوائز وشهادات لخريجي مراكز التدريب المهني بالفيوم

زار وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، محافظة الفيوم، وكان في استقباله المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري، والدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وقيادات تنفيذية وشعبية بالمحافظة.

تضمنت جولة الوزير، تسليم 10 عقود عمل لذوي همم، و12 شهادة وجوائز للمتفوقين من خريجي دورات التدريب المهني على مهنة التفصيل والخياطة.

وألقى الوزير كلمة أكد خلالها جهود الوزارة في ملفات دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتطوير منظومة التدريب المهني، وتعزيز علاقات العمل ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ودعم وحماية الفئات الأكثر احتياجا خاصة العمالة غير المنتظمة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتحدث سعد عشري وكيل مديرية العمل بالمحافظة عن جهود المديرية في تعزيز علاقات العمل وتوفير فرص العمل ودمج ذوي الهمم في سوق العمل والتعاون مع المحافظة في تنفيذ برامج التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وأعرب محافظ الفيوم، عن ترحيبه بزيارة وزير العمل، لمحافظة الفيوم، آملًا تعزيز مجالات العمل المشترك بين الوزارة والمحافظة خلال الفترة المقبلة، بالشكل الذي يعود بالنفع على أبناء الفيوم، مشيرًا إلى موافقة محافظة الفيوم على تدبير قطعة أرض لإقامة مركز تدريب مهني ثابت على أرض المحافظة، يتوافق مع طبيعتها ويغطي احتياجات أبنائها من البرامج التدريبية التي تؤهلهم لسوق العمل، وذلك بعد موافقة الوزارة على تمويل إنشاء المركز.

وثمن الأنصاري، التعاون المثمر لوزير العمل في التنسيق مع المحافظة لإنهاء المشكلة الأخيرة للعاملين بمصنع سيراميك الفراعنة، حرصًا على مصلحة العاملين بالمصنع.

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