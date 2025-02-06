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وكيل رياضة الدقهلية تشارك في إيقاد الشعلة إيذانا ببدء احتفالات المحافظة بعيدها القومي

ايقاد الشعلة في احتفالات
ايقاد الشعلة في احتفالات للدقهلية، فيتو

شاركت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، فى إيقاد الشعلة أمام النصب التذكاري بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الخميس 6 فبراير 2025، إيذانا ببدء احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

إيقاد شعلة النصر الرئيسية من أمام النصب التذكاري للجندي المجهول

انطلقت احتفالات المحافظة الليلة، في تمام الساعة السابعة مساءًا، إذ جرى إيقاد شعلة النصر الرئيسية من أمام النصب التذكاري للجندي المجهول، أمام مبنى محافظة الدقهلية، إيذانا ببدء الاحتفالات الرسمية بالعيد القومي للدقهلية، بمشاركة فرق الكشافة والجوالة التابعة لمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة الرياضى، وعدد من الكيانات الشبابية فريق شباب يدير شباب(YLY)، وكيان سند شباب الدلتا، وكيان شباب بحري، وكيان اتحاد طلاب تحيا مصر، وكيان الشباب بناة المستقبل، وكيان المصريون الشباب، وشباب وفتيات الهلال الأحمر المصري بالدقهلية.

 

 

وكان ذلك بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب وكيل المديرية للشباب، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري العموم ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وعدد من مديري الإدارات الداخلية ورؤساء أقسام التربية الرياضية بالادارات الفرعية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

تستمر الاحتفالات بمحافظة الدقهلية على مدار شهر فبراير

بدات فعاليات الإحتفال بعيد الدقهلية القومي، بطابور العرض من فريق الكشافة والجوالة حاملين علم مصر، وصولًا إلى إيقاد الشعلة أمام النصب التذكاري، حيث سلمت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية الشعلة، للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إيذانا ببدء احتفالات المحافظة بعيدها القومى، كما تستمر الاحتفالات بمحافظة الدقهلية على مدار شهر فبراير 2025، من خلال العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية.

افتتاح العديد من المشروعات فى كافة القطاعات 

أعقب ذلك هنأ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، شعب الدقهلية والحضور من أمام النصب التذكاري بمحافظة الدقهلية، الجدير بالذكر أن  هذا العام تشهد افتتاح العديد من المشروعات فى كافة القطاعات جري الإنتهاء منها بمحافظة الدقهلية، كما أن احتفالات المحافظة كل عام بالعيد القومى تأتي ترسيخا لذكرى عزيزة على نفوس أبناء الدقهلية، وهى إنتصارات شعب المنصورة عاصمة الدقهلية على حملات الغزو الأوروبي.

ذكرى انتصار أهالي المنصورة على حملات الغزو الأوروبي

يذكر أن إحتفال محافظة الدقهلية بعيدها القومي يأتي فى إطار ذكرى انتصار أهالي المنصورة على حملات الغزو الأوروبي في 8 فبراير عام 1250م، والتي اتخذتها محافظة الدقهلية عيدا قوميا لها، تحتفل به كل عام، وهى إنتصارات شعب المنصورة على حملات الغزو الأوروبي، بقيادة قائد الحملات لويس التاسع ملك فرنسا فى فبراير عام 1250 ميلادية، وإستطاع أجدادنا فى المنصورة تحقيق النصر وصد هذه الحملات عن مصر وأسر قائدهم وإيداعه أسيرا بدار القاضى بن لقمان فى ذلك الوقت حتى تم إفتدائة من الأسر والتى مازالت ماثلة أمام الاجيال المتعاقبة كمزارا سياحى أثرى عريق يجسد عظمة وبسالة شعب المنصورة تستلهم أجيال المصريين منه الفخر والعزة وتأكيد الكرامة ويعطيهم الدروس العميقة فى الشجاعة والصمود فى وجه المستعمر على مر العصور وهى ذكرى وتذكير للأجيال عبر العصور والأزمان.

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