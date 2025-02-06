افتتاح أسواق اليوم الواحد بالشرقية لمدة شهر بأسعار مخفضة

نظمت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس سوق اليوم الواحد بمركزي ههيا وفاقوس، لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30٪ مقارنة بالأسواق المحلية.

يُقام هذا السوق بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية، إلى جانب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات القطاع الخاص وكبار التجار، ويستمر حتى نهاية اليوم.

وفي هذا الإطار، أشاد الدكتور شريف فاروق بالدور الحيوي الذي تقوم به الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مثنيًا على جهودها الكبيرة في تنظيم الأسواق وضبط الأسعار لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين، مما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم

وأكد عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن هذه الأسواق شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين الذين أعربوا عن رغبتهم في استمرار إقامة هذه الأسواق بشكل دائم.

وأضاف أن كافة الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها لدعم هذه المبادرات، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وأوضح وكيل الوزارة أن سوق اليوم الواحد يوفر كافة السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت، السكر، المكرونة، الأرز، السمن، الألبان، الجبن بأنواعه، البقوليات، الخضروات، الفواكه، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية، وذلك بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن مديرية تموين الشرقية نفذت أسواق اليوم الواحد على مدار تسعة وعشرين يومًا بمختلف مراكز المحافظة، لافتًا إلى أن هذه المبادرة سيتم تعميمها في جميع مراكز ومدن المحافظة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لجميع المواطنين،كما أكد أن المديرية تتابع سير العمل في الأسواق لضمان الالتزام بجودة المنتجات والأسعار المخفضة.

وأعلن عن رفع درجة الاستعدادات للبدء في إقامة معارض “أهلًا رمضان” بنطاق المحافظة بدءًا من الشهر الجاري، مع تخصيص ركن ثابت لهذه المعارض داخل أسواق اليوم الواحد، والسلاسل التجارية، والمجمعات الاستهلاكية، لطرح كافة السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة استعدادًا لشهر رمضان المبارك..

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