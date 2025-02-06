للمرة الثانية، افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة نجع حمادي بتخفيضات 30%

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم الخميس، النسخة الثانية من معرض سوق اليوم الواحد بمدينة نجع حمادي، وذلك بحضور حسن القط وكيل وزارة التموين بقنا، والدكتورة سحر عجاج، وكيل المديرية، ورئيس مجلس مدينة نجع حمادي، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

يهدف السوق إلى توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، تخفيفًا للأعباء المعيشية عن كاهلهم، حيث تُطرح السلع بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 30%، ويقام السوق بالتعاون بين محافظة قنا، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كبار التجار، وشركات القطاع الخاص، ويستمر حتى نهاية اليوم.



وأوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسواق اليوم الواحد تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المحافظات المختلفة، بهدف تعزيز استقرار الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وأكد الوزير على أهمية هذه الأسواق في كسر الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، مما يساهم في خفض الأسعار وتوفير السلع بجودة عالية للمواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتوسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل جميع مراكز ومدن الجمهورية، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وخاصة في المناطق الريفية والمراكز البعيدة، لتحقيق العدالة في توزيع السلع وتخفيف الأعباء المعيشية.

من جانبه، أشاد وزير التموين بالدور المحوري الذي تلعبه الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة في دعم وإنجاح مبادرة أسواق اليوم الواحد،وأوضح أن الشركة القابضة تساهم بشكل فعال في توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، مما يعزز من قدرة المواطنين على شراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

وشهد سوق اليوم الواحد في مدينة نجع حمادي إقبالًا كبيرًا من المواطنين، الذين أعربوا عن رضاهم الشديد تجاه جودة المنتجات وتنوعها، إضافة إلى الأسعار المخفضة التي ساهمت بشكل ملحوظ في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم،وأكد العديد من الأهالي أن السوق أتاح لهم فرصة شراء احتياجاتهم الأساسية بأسعار أقل من الأسواق التقليدية بنسبة تصل إلى 30%، مع الحفاظ على جودة المنتجات.

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