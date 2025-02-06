محافظ دمياط يشهد احتفالية توزيع جوائز مهرجان البراعم بنادي رأس البر

شهد الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم بنادى رأس البر الرياضي، احتفالية توزيع جوائز مهرجان البراعم السنوى ٢٠٢٥/٢٠٢٤، الذى ينظمه الاتحاد المصرى لكرة القدم " فرع دمياط " بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، والأستاذ عبده الشعراوى القائم بأعمال مدير مديرية الشباب والرياضة والمستشار محمد الماشطة المستشار القانونى لاتحاد كرة القدم والدكتور هانى مطر المدير التنفيذي لفرع دمياط.

محافظ دمياط يشهد احتفالية توزيع جوائز مهرجان البراعم السنوى بنادى رأس البر الرياضي

تكريم 1500 طفل من مختلف أندية ومراكز شباب محافظة دمياط

هذا وقد تم تكريم ١٥٠٠ طفل من مختلف أندية ومراكز شباب محافظة دمياط، الحاصلين على مراكز متقدمة بدورى البراعم. هذا

هذا وقد هنأ "المحافظ " البراعم المشاركين بالمهرجان، معربًا عن فخره بهؤلاء الأشبال واعرب أيضًا عن خالص أمنياته لهم بدوام التوفيق والسداد،

محافظ دمياط يؤكد على دعم المحافظة للأنشطة الرياضية

وأكد " محافظ دمياط " دعم المحافظة للأنشطة الرياضية وكافة المبادرات التى تهدف إلى رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ليصبحوا أبطال المستقبل.

وتسلم " محافظ دمياط " و"نائبته " درع فرع دمياط تقديرًا لجهودهما الداعمة للشباب والرياضة

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