عقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات المركزية والفرعية، بحضور إيهاب فاوي وكيل المديرية لشئون الرياضة، والدكتورة إيمان رمضان، وكيل المديرية لشئون الشباب.

استهل محمود الصبروط الإجتماع بتقديم الشكر للحضور على جهودهم في تنفيذ المبادرات الشبابية خلال الفترة الماضية، مشددًا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والمشاركة الفعالة في جميع المبادرات. كما أكد على أهمية الإسراع في إنجاز أي مستندات دون تأخير، والتزام الجميع باتخاذ الإجراءات القانونية في عمليات المناقصات والمزايدات لضمان الشفافية والكفاءة.

وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يناقش خطط التطوير والاستعداد لشهر رمضان

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة إلى أن جميع المبادرات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي في إطار توجيهات ورعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، لدعم الدولة المصرية وتوفير بيئة رياضية متميزة تتيح للشباب الفرصة لتنمية قدراتهم ومواهبهم في إطار رؤية الدولة لتعزيز القطاع الرياضي.

وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يناقش خطط التطوير والاستعداد لشهر رمضان

كما أصدر عددًا من التوجيهات، أبرزها منع إقامة أي انشطة غير رياضية على الملاعب للحفاظ على النجيلة، تنظيم دورات تدريبية في التغذية والإعداد النفسي بإشراف إدارة الأداء الرياضي؛ إصدار بيان أسبوعي كل خميس يتضمن أنشطة الإدارات المختلفة؛ الإسراع في إعداد الخطة الاستثمارية للعام المقبل للحصول على جميع الموافقات في الوقت المناسب، بهدف تحقيق نسبة تنفيذ 100%.

كما طالب الصبروط بضرورة إطلاق دورة تدريبية لصيانة الملاعب، بالإضافة إلى ورشة عمل حول الحوكمة لتقليل التعقيدات الروتينية، إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لكافة الإدارات، حصر جميع الأماكن المؤجرة في مراكز الشباب والأندية لحل المشكلات المتعلقة بها قبل بدء العام المالي الجديد.

وفي إطار تعزيز الوعي والانتماء الوطني، دعا الصبروط إلى تنظيم ندوات "تصدوا معنا" لدعم الدولة المصرية والتصدي لمحاولات التشكيك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شدد على أهمية متابعة المبادرات التي تهدف إلى غرس الولاء والانتماء في نفوس الشباب.

كما ناقش الاجتماع استعدادات المديرية لعدة مناسبات أبرزها احتفالية النصف من شعبان، تنفيذ تجربة إخلاء في المديرية لمواجهة الأزمات والكوارث،

الاستعداد لشهر رمضان عبر تنظيم إفطار جماعي لأسرة المديرية، واحتفالات العاشر من رمضان، وانطلاق عدد من المبادرات والليالي الرمضانية داخل الهيئات الشبابية والرياضية سوف يتم الإعلان عنها قريبًا.

وزير الشباب والرياضة يبحث آخر استعدادات تنظيم النسخة الـ11 من ماراثون القاهرة

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع مع ممثلي فريق “كايرو رانرز” لمناقشة الاستعدادات النهائية لتنظيم النسخة الحادية عشرة من ماراثون القاهرة، المقرر إقامته يوم 14 فبراير الجاري في حديقة الميريلاند بمصر الجديدة، تحت رعاية الوزارة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بإطلاق النسخة الجديدة من الماراثون، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة اليومية، نظرًا للدور الهام الذي تلعبه في الحفاظ على الصحة والتكوين البدني السليم. وأضاف أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تركز دائمًا على تعزيز ممارسة الرياضة والارتقاء باللياقة والصحة العامة، وجعل الرياضة أسلوب حياة للمواطنين.

ويأتي تنظيم ماراثون القاهرة ضمن أجندة وزارة الشباب والرياضة الخاصة بالأحداث والفعاليات السياحية والرياضية، التي تهدف إلى تنشيط السياحة الرياضية وتعزيز مكانة مصر كوجهة متميزة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

ويشهد الماراثون هذا العام أربعة سباقات مختلفة تناسب جميع المستويات: سباق الجري العائلي (2 كم) الذي ينطلق الساعة 8:30 صباحًا، سباقا 5 كم و10 كم اللذان ينطلقان الساعة 7:30 صباحًا، ونصف ماراثون (21 كم) الذي ينطلق الساعة 6:45 صباحًا.

ويعد ماراثون القاهرة من أبرز الفعاليات الرياضية السنوية، حيث يجذب عدائين من مختلف الأعمار والخلفيات، مما يعكس اهتمام الوزارة بتشجيع اللياقة البدنية ونشر ثقافة الرياضة كأسلوب حياة.

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