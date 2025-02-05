الشباب والرياضة تستعرض المبادرات الفائزة في برنامج نتشارك بمعرض الكتاب

واصل جناح وزارة الشباب والرياضة، في معرض الكتاب بدورته الـ56، تنفيذ عدد من الجلسات التثقيفية وورش العمل والجلسات الحوارية لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ونظمت الإدارة المركزية للتعليم المدنى متمثلة الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب، جلسة حوارية تحت شعار “ حصاد النجاح.. ويبقى الأثر”، حيث تم استعراض المبادرات الفائزة والنماذج المضيئة، التي شاركت النسخة الخامسة من برنامج البرلمانات والمبادرات الشبابية تحت شعار "نتشارك".

وكان البرنامج قد أسفر عن فوز أفضل خمس مبادرات متميزتين، إحداهما لفئة النشء، المركز الاول "مبادرة كاريري محافظة الإسكندرية"، المركز الثاني "مبادرة هتعدي محافظة أسوان"، المركز الثالث "مبادرة مضاد تكنولوجي محافظة سوهاج"، المركز الرابع "مبادرة بايديك تحلي محافظة القاهرة"، المركز الخامس "مبادرة السفير الاخضر محافظة مطروح".

كما نتج عن التقييمات من قبل لجنة التحكيم فوز خمس مبادرات لفئة الشباب، المركز الأول "مبادرة مأوى محافظة الجيزة"، المركز الثاني "مبادرة من غير قلق محافظة القاهرة"، المركز الثالث "مبادرة انكاتك محافظة الإسكندرية"، المركز الرابع "مبادرة طفلك أمانة محافظة الوادي الجديد"، المركز الخامس "مبادرة طفولتي محافظة كفر الشيخ".

أشرف صبحي يبحث استعدادات "الإسكواش" لبطولة العالم والبرنامج الأولمبي

فيما اجتمع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع المهندسة آمنة الطرابلسي، رئيس اتحاد الإسكواش، وكريم درويش، رئيس اللجنة الفنية ومدير البرنامج الأولمبي بالاتحاد، وذلك لمناقشة ترتيبات مشاركة المنتخب في بطولة العالم المقبلة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وايضا استعداد الاتحاد لإعداد خطة البرنامج الأولمبي ٢٠٢٨.

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطط الإعداد الخاصة بالمنتخب الوطني، حيث أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية توفير كافة الاحتياجات اللازمة للجهاز الفني واللاعبين لضمان أفضل مستوى من الأداء في البطولة.

كما تم التطرق إلى برامج الدعم الفني، والتي تشمل تطوير أساليب التدريب، وتحليل الأداء الحركي للاعبين باستخدام أحدث التقنيات، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب النفسي لضمان الاستعداد الذهني الكامل قبل البطولة.

أشرف صبحي يبحث استعدادات الإسكواش لبطولة العالم والبرنامج الأولمبي

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم برامج الرعاية، مما يساهم في توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير الرياضة المصرية، خاصة في الألعاب التي تحقق لمصر مكانة عالمية متميزة مثل الإسكواش.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال اللقاء أن الوزارة مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم للمنتخبات الوطنية في مختلف الرياضات، مشددًا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع راية مصر في المحافل الدولية.

ومن جانبها، أعربت المهندسة امنه الطرابلسي عن تقديرها لجهود الوزارة في دعم رياضة الإسكواشوابطال الاسكواش مؤكدة أن الاتحاد المصري يعمل بكل قوة لضمان إعداد اللاعبين بأفضل صورة ممكنة، ومواصلة الحفاظ على الصدارة العالمية في هذه اللعبة.

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